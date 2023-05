Quelle lecture de la visite de la délégation de Touba au Palais ? (Par Matar Sene)

La délégation du Khalif général des mourides, qui s’est rendue à la présidence de la République le 16 mai 2023, trouve tout son sens dans la gravité de l’heure dans le pays et la tension socio-politique qui inquiète plus d’un.

L’acte hautement symbolique posé traduit une prise de conscience des autorités religieuses de l’impasse dans laquelle se trouve le Sénégal et symbolise une prise de responsabilité pour faire éviter le chaos, par le Président de la République, qui, par sa posture, est le seul acteur qui peut, véritablement, nous dispenser de ses tensions qui sont déjà en étincelles. Il s’agit à tout le moins d’une alerte, ou, au plus, d’un avertissement.

Ce que nous retenons, en filigrane dans le message des émissaires du Khalif, c’est de prier Dieu, dans la fraternité en étant tolérant pour une paix sociale durable au bénéfice de tout le peuple sénégalais.

Nous pouvons aussi relever son insistance sur les valeurs humaines cardinales, sur le commun vouloir de vie commune et l’amour de chacun pour son prochain.

En effet, à travers le sermon lors de la Korité, Serigne Mountakha MBACKE a rappelé l’importance de la paix, celle des valeurs de l’Islam et des enseignements de Cheikhoul Khadim pour la cohésion nationale.

Un croyant ne doit pas se dédire, il doit toujours respecter sa parole, » dis toujours la vérité même si on doit te tuer pour cela » dixit le créateur.

Dès lors, un homme doit être constant, cohérent et ne doit pas avoir une posture volatile et versatile au gré des petits calculs.

Il a aussi parlé de la détermination et de la foi, des fondamentaux pour une paix territoriale et au-delà de nos frontières.

Disons-le, cette stabilité, nécessaire pour une paix globale, passe, inéluctablement, par une renonciation publique et solennelle du président Macky SALL à toute prétention à une troisième candidature. C’est la voie et la voix de l’apaisement et la seule. Le reste est plus futile qu’utile.

Matar SENE

Trésorier national de PASTEF

Coordonnateur communal de PASTEF

Diourbel