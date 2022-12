Fonds Covid : Aissata Tall Sall demande aux DAGE d’assumer leurs responsabilités

Les DAGE (Directeurs de l’Administration Générale et de l’Équipement) de différents ministres ont été cités dans le scandale des fonds Covid. La ministre des Affaires Étrangères, Me Aissata Tall Sall, ne les dédouane pas.

« Je peux vraiment vous répondre qu’un ministre, ce n’est pas vraiment un métier facile, bien au contraire, c’est beaucoup de responsabilité, beaucoup de travail, explique-t-elle. C’est pratiquement être au four et au moulin, mais chacun sa responsabilité. Un DAGE n’est pas obligé d’accepter d’être Dage. Mais, une fois qu’il l’accepte, il sait en contrepartie, ce qui l’attend, quand il a fauté dans ce qui lui est demandé de faire. Le ministre ne peut pas imposer au Dage une décision illégale.

Le ministre ne peut pas imposer au Dage de faire quelque chose à l’encontre des textes. Je ne dis pas que les Dage ont tout fait. Non ! Moi même j’ai une DAGE, en l’occurrence. J’ai beaucoup de respect pour eux, mais ce que je dis, c’est que chacun dans ce qui a été fait , lise de la façon la plus sereine, de la façon la plus tranquille , reconnaisse ce qu’il a fait et réfute ce qu’il n’a pas fait. Je pense que c’est comme cela que nous devons voir, ce rapport de la cour des Comptes», a déclaré la ministre devant Babacar Fall.