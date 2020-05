Force Covid-19 : Le comité de suivi met en place 4 commissions clés

Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (FORCE COVID-19), s’est doté de 4 commissions clés ce vendredi.

Le Général François Ndiaye, lors de sa deuxième réunion plénière, jeudi, a décidé de mettre en place les commissions : ‘’Renforcement du système de santé’’, ‘’Renforcement de la résilience sociale des populations’’, ‘’Stabilité macro-économique et financière pour soutenir le secteur privé et préserver les emplois’’ et l’approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité’’, selon le communiqué reçu à l’APS.

Des présidents, vice-présidents, des rapports ont été désignés pour chaque commission.

Les membres de la commission ont par railleur rappelé leur engagement à travailler bénévolement pour la préservation de l’intérêt supérieur des sénégalais dans ce contexte de pandémie’’.