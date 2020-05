Héritage : Soumaila Manga ne lâche pas le combat…Il charge encore le CMS

DES AVEUX DU CRÉDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL (CMS) !

Quand Raymond Thiakane qui se dit être le Contrôleur permanent chargé de la Direction des Affaires juridiques (DAJ) et de la Direction des Ressources humaines (DRH) à la Direction générale du CMS agit et parle, nous pouvons dire que c’est le CMS qui agit et parle. Je rappelle que le DAJ, Momar Dieng, me l’avait présenté comme le Directeur du CMS, titre qu’il avait accepté devant moi.

Mais, revenons un peu en arrière. Nous étions en 2013 ! Et je venais de perdre un cousin, sociétaire au CMS. J’avais naturellement la charge d’entrer en possession des sommes qui s’y logeaient comme toutes les autres qui se trouvaient dans d’autres banques.

Des recherches sur comment procéder m’ont permis de savoir que je n’avais pas une mince affaire à gérer. J’avais découvert que des montants faramineux appartenant à des Sénégalais dormaient dans les banques : ce que l’on appelle les « Comptes dormants ».

La Directrice de l’agence nationale de la BCEAO, Fatimatou Zahra Diop, avance la somme de 18 milliards en 2006 répartis dans 81.206 comptes (http://www.microfinance.sn/comptes-dormants-la-bceao/). Et d’année en année, le nombre de « Comptes dormants » augmente.

Voilà pourquoi j’avais fait de cette affaire d’héritage de ma nièce-orpheline un combat de principes avec tous les risques que cela engendre. Il est important de rappeler que d’autres ayants droit commençaient, à ce moment, à faire bloc autour de ma personne. Ce qui faisait peur du côté du CMS-Ziguinchor.

En 2016 déjà, le site www.xibaaru.sn titrait : « Soumaila Manga sa bat contre le CMS à Ziguinchor pour récupérer l’héritage d’une orpheline ». Un article devenu, aujourd’hui, introuvable en ligne

Et lorsque ma bataille contre le CMS commençait à prendre de l’ampleur en 2018, j’ai été traîné à la Division des Investigations criminelles (DIC), par Raymond Thiakane, sur la base des charges fallacieuses. Alors, le site www.exclusif.net en avait fait écho.

Ne pouvant plus tenir le coup, Raymond Thiakane, toujours lui, entra en contact avec une partie de mes proches qu’il monta contre moi. Ce qui m’a encore valu une convocation à la Brigade de Affaires générales (BAG). Cet acharnement contre moi a deux justifications.

Primo, il a crié partout au CMS qu’il m’enverra en prison et jusqu’à présent, je suis libre de mes mouvements.

Secundo, en montant mes proches contre moi, il leur a promis de leur remettre les biens du défunt qui sont entre mes mains. Et jusque là, il n’y est pas parvenu.

Pire, j’ai fait sortir les enfants de ces proches de la maison lorsque j’ai su qu’ils étaient de mèche avec lui. Aujourd’hui, il porte ce lourd fardeau entre ses épaules. Voilà ce qui explique sa haine viscérale contre ma personne.

Aujourd’hui encore, je continue la bataille. Dernièrement, j’ai fait une sortie que vous pouvez suivre (https://youtu.be/oUP_Gei2AM4) et celle de Thiakane ne s’est pas fait attendre (https://youtu.be/lqZzRI_E0o8).

Suite aux « Thiakhaneries » qui ont plutôt l’air d’aveux dans cette vidéo m’accusant de faux et usage de faux, m’insultant et me calomniant, me traînant dans la boue, il urge de se poser un certain nombre de questions.

Qui suis-je pour faire du faux et usage de faux sans être condamné par la justice ? Je rappelle au passage que partout à la DIC, à la BAG et au Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar (TIHCD), il a répété ou fait répéter ces mêmes fausses accusations.

Comment se fait-il que je sois condamné par le TIHCD, comme il le dit, et être en fuite sans que la justice ne cherche à m’arrêter ? Qu’attend le CMS pour me traduire devant la justice si réellement j’étais en faute ? Si j’étais réellement coupable, le CMS, avec tous ses milliards, conseils juridiques et avocats, aurait-il besoin de m’apporter une réplique par presse interposée via M. Thiakane ? Autant de questions qui méritent des réponses de sa part.

Les « Thiakhaneries » racontées dans cette vidéo ne sont qu’une diversion pour pouvoir faire passer la tempête après notre sortie qui a fait un tabac. Cette situation au CMS est révélatrice de ce à quoi les Sénégalais, dont les milliards sont aujourd’hui logés dans les « Comptes dormants », sont confrontés. C’est la seule explication que nous pouvons donner pour justifier cet état de fait.

Soumaila MANGA, président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre du Mouvement JUSCA

Candidat à la mairie de Ziguinchor