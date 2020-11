Forum de l’Eau de Dakar : Le Secrétariat Exécutif scelle un partenariat avec une entité privée

Le Secrétariat Exécutif du 9ème Forum de l’Eau, sous la direction de M. Abdoulaye Sène (Secrétaire Exécutif et Co-Président du Comité International de Pilotage du 9ème Forum mondial de l’eau), a procédé, ce mardi 10 novembre à 16h à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio1, à la signature d’une convention de partenariat avec le groupe Africa Pipe Industries, représentée par son CEO M. Al Hassan Bouzeliffa.

Introduit par M. Cheikh Tidiane Fall, chargé de Communication du Forum, M. Abdoulaye Sène – en souhaitant la bienvenue à M. Bouzelifa tout en le remerciant avec ses collaborateurs -, a tenu de « rappeler que pour relever le défi de l’organisation et de la contribution scientifique et technique, le Secrétariat exécutif, suivant les instructions du Chef de l’Etat, a déroulé un processus de consultation et de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes ». Alors, « c’est dans ce cadre qu’il y’a eu des échanges entre nos équipes pour élaborer le Protocole de partenariat assorti d’un Plan d’action. A cette occasion, vous avez manifesté un grand intérêt pour le Forum qui aura lieu à Dakar du 21 au 26 mars 2022, et surtout votre engagement à contribuer à sa réussite », a indiqué le Secrétaire exécutif.

Le prochain Forum mondial de l’eau qui sera ancré sur les principaux défis du pays hôte le Sénégal, mais aussi de l’Afrique et du monde, trouve déjà des structures organisées relavant le défi du partenariat et du développement. Sur le plan national et international, M. Sène nous informe que beaucoup d’acteurs ont concrétisé leur engagement pour la réussite de ce grand événement prévu en 2022. Et les institutions et sociétés que sont l’Assemblée Nationale, Union des Associations des Elus Locaux du Sénégal, Mairie de Diamniadio, SONES, SEN’EAU, ONAS, SDE et OFOR, OLAC, SAED « ont toutes manifesté leur détermination d’être des acteurs de premier plan pour que le Sénégal relève le défi de l’organisation et de la participation au Forum ».

« Magreb Pipe Industries, première société de fabrication d’équipements hydraulique à intégrer le cercle des partenaires du 9e Forum de l’Eau »

Mais, la présence de Magreb Pipe Industries (MPI), première société de fabrication d’équipements hydraulique à intégrer le cercle des partenaires du Forum, « est cependant d’une très grande importance et particulière car marquant le début du partenariat avec une société qui entend se positionner comme un des fleurons de l’industrie sénégalaise et ouest africaine », tient à souligner M. Abdoulaye Sène. Ce dernier nous fait noter que MPI « est en train d’implanter au Sénégal, avec un partenaire local, une usine de fabrication de tuyaux, dénommée Africa Pipe Industries (API), pour desservir toute la région ouest africaine et au-delà ». Il évoquera les relations privilégiées, entre le Sénégal et l’Algérie, dans différents domaines, ce qui illustre pleinement « des vertus de la coopération, l’une des grandes priorités du Forum que le Sénégal accueille au nom de toute l’Afrique ».

Parce que « le Forum de Dakar a l’ambition d’être celui des réponses concrètes, ce qui passe forcément par l’implication des fournisseurs de produits et d’équipements », MPI avec API viennent alors à point nommé avec surtout sa spécialisation « dans la construction de systèmes de canalisation armée de fibres de verre (PRV) ». MPI apporte également « des solutions et des équipements pour que les sociétés de service puissent assurer leur mission au bénéfice des populations. Pour les systèmes hydrauliques, il est essentiel de disposer d’un réseau de canalisation étanche et durable à même de véhiculer les liquides sans interruption dans des conditions d’humidité, d’eau salée, de sol contaminé ou de produit corrosif » et ses « équipements (Tuyaux, raccords et joints) permettent de répondre à cette exigence, surtout dans des conditions d’exploitation aussi difficiles que celles d’Afrique sub-saharienne », a révèlé M. Sène.

Cette expertise des représentants de MPI est un quitus pour intégrer les Groupes consultatifs de la préparation du contenu du Forum, en particulier ceux concernant les priorités « Sécurité de l’eau et de l’assainissement », « eau et développement rural » et « outils et moyens ».

M. Al Hassan Bouzelifa prendra la parole pour dire que le 9e Forum de l’Eau qui se tiendra en Afrique et « pas n’importe où » au Sénégal est « un rendez-vous impossible à rater » et de répondre doublement parce qu’il s’agit d’événement sur l’eau mais aussi une organisation entre les mains de « frères sénégalais ».

Après 10 ans de travaux, d’activités, le groupe Magreb Pipe Industries a décidé d’élargir ses embranchements et s’exporter en Afrique. « Alors quoi de plus naturel d’être en premier au Sénégal, un pays frère, un pays daccueil avec qui nous entretenons de bonnes relations », soutient Al Hassan Bouzelifa. Qui dit que lui même étant basé ici au pays de la Téranga trouve toujours un bonheur sans fin. Pour cela, Al Hassan est à la fois « sénégalais, algéro-sénégalais et fier de l’être ».

Cest pourquoi, avec ce Forum de l’eau – axé sur le thème : ’’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’ – cest l’occasion donné pour montrer au monde « qu’on sait l’organiser, qu’on sait mettre le doigt sur les choses importantes, sur les grand projets », a déclaré M. Bouzelifa. Et l’Afrique aujourdhui, selon l’Algéro-sénégalais, a besoin d’eau d’où l’importance de mettre en avant toutes ces réalisations, ces capacités et compétences.

Pour Bouzelifa, une chose est sûre: tous le projets qui existent dans le monde sont liés à la toyauterie. Parce qu’il faut toujours acheminer, évacuer.