Forum de Niamey : Le Pr Ali Nouhoum Diallo salue les acquis du Parlement de la CEDEAO …

Son Excellence Moustapha Cissé Lo est vraiment en passe de marquer d’une pierre blanche son passage á la tête du Parlement de la CEDEAO. Hier, á l’ouverture du Forum parlementaire de sensibilisation sur la migration en Afrique de l’Ouest tenu á Niamey, la capitale de nigérienne, le Président de l’institution communautaire a été vivement félicité par le Professeur Ali Nouhoum Diallo, premier Président de ladite structure pour les multiples efforts consentis sur le chemin de l’intégration de la région ouest – africaine : «Nous vous avions balisés la voie mais, nous sommes, Aujourd’hui, plus qu’optimistes. Le Président Moustapha Cissé Lo a marqué d’une manière si positive ce Parlement. Nous voudrions, ici, saluer son attachement indéfectible á la cause de l’intégration ouest – africaine. Sa détermination á poursuivre l’œuvre entamée n’a jamais failli. Les nombreuses initiatives prises sous son magistère en disent long sur son engagement á toujours rester au service exclusif de nos populations. Cet homme reste et demeure un militant de la bonne cause. Pour tout dire, le Président Cissé Lo est une fierté pour nous, les anciens, qui avions porté sur les fonts baptismaux cette organisation et, dans un contexte si trouble, voire difficile».