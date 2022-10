Forum international des femmes entreprenantes et Dynamique : Attentes et Perspectives ?

Source d’appui : «Vos ruses de femmes sont vraiment énormes!». Sourate12 Yusuf (Joseph) Verset 28.

Base d’appui : Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Objectif de Développement Durable : égalité des sexes (un.org)

Les femmes ne sauraient exprimer voire mesurer l’intérêt majeur du degré d’appropriation du thème « Le défi des femmes entreprenantes et dynamiques face à l’impact de la crise mondiale ». Dans nos murs, ce rendez-vous de débat d’idées fructueuses est exhibé par des femmes acquises à la cause. Il y est question du statut de la femme, actrice de développement durable. L’annonce de cette rencontre internationale au Sénégal se positionne entre outre défis, la notion de Femme Genre, Leadership Equité et Entreprenariat Féminin. Le contexte mondial si particulier interpelle les femmes. Heureusement qu’elles sont reconnues comme les piliers du foyer et actrices de développement durable. Les enjeux de ce forum sont dignes d’intérêt général. Que faire de la déclaration finale résultante de l’issue de ce forum est la priorité. Le Président Macky Sall est interpellé. A juste raison car c’est sous son haut patronage que se tient ledit forum. Il reste que l’honneur revient au Comité de Management de ces braves femmes. Et surtout leur doigté managérial à relever la solennité des débats sous l’aval du chef de l’Etat. L’Afrique, le Sénégal particulièrement regorgent de compétences féminismes. Elles sont crédibles, performantes, expérimentées sur tous les terrains du PSE.

Il lui sera certainement demandé de faire appel à ces expertises fiables en dehors des considérations aux antipodes de la revalorisation des telles ressources humaines rares. Le thème central devant être débattu est de haute portée, de large teneur et d’actualité mondiale. Avec les questions de mixité et d’équité au travail, une nouvelle répartition des rôles semble se dessiner au sein de l’entreprise. Certaines carrières professionnelles féminines impressionnent, inspirent et donnent envie de suivre le même chemin. Les signions, souscrivions, adoptions à l’instar de, Leadership Féminin -Equité- Genre-Entreprenariat Féminin ont le vent en poupe. Il serait aussi sur le plan pratique de revisiter les contenus de ces appellations

Equité : Il s’agit d’une justice naturelle basée sur les droits de chacun. Exemple : Si l’équité était toujours respectée, il y aurait beaucoup moins d’injustices et le monde ne s’en porterait que mieux. La société humaine ne peut fonctionner que sur la base du principe d’équité et de solidarité intergénérationnelle. Un peu plus de respect et d’équité, un peu moins d’égoïsme, nous épargnerait probablement une discussion sur la place et rôle de la femme dans les sociétés humaine. La définition du leadership entrepreneurial au Féminin est claire. Quand on parle de leadership en entreprise, on évoque cette capacité à inspirer la confiance, à guider les autres et à les influencer pour atteindre un certain nombre d’objectifs. Relevant plus d’une posture que d’un niveau hiérarchique, le leadership Féminin Entreprenant est bien souvent exercé par une figure charismatique dotée d’un niveau élevé d’intelligence émotionnelle, de confiance en elle dans la dynamique de l’entreprenariat. Bien souvent aussi, cette figure est masculine.

Or, depuis peu, cette image d’un leadership exclusivement masculin a volé en éclats face à une réalité plus mixte. S’il n’est pas récent, le leadership au féminin dans l’entreprenariat est aujourd’hui davantage valorisé. Personnalités influentes et figures de pouvoir se recrutent (également) parmi les femmes et inspirent tout autant que leurs homologues masculins. Comment s’exerce le leadership entrepreneurial au féminin ? Au-delà de l’expression qui permet d’en souligner l’existence, le leadership au féminin se distingue souvent par des styles de management propres au genre féminin. Sans tomber dans les stéréotypes, une femme leader sait souvent faire preuve d’un savoir-être plus développé sans pour autant abandonner son assertivité.

Généralement attribuées aux femmes, les qualités d’empathie, de bienveillance et d’écoute permettent de gagner la confiance du groupe. La créativité invite à explorer de nouvelles voies, tandis que la recherche d’harmonie suggère de miser sur l’échange et le partage pour fédérer. Ainsi, que son influence soit d’origine sociale, psychologique ou politique, le leader féminin – ou la leader féminine devrait-on dire – commence à instaurer de nouvelles pratiques de management au travail. Dont s’inspirent d’ailleurs les nouvelles formes comme le leadership transformationnel.

Tout d’abord, il est indispensable d’apprendre à casser les barrières qui peuvent être nombreuses en fonction de l’entreprise et du secteur d’activité. La confiance qu’une femme leader inspire aux autres dépend d’abord de celle qu’elle a pour elle-même. La façon dont elle sera perçue dans l’entreprise dépend non pas du poste qu’elle occupe, mais de la posture qu’elle adopte. La capacité à fédérer une équipe ne s’obtiendra pas à coups d’autorité ; mais relèvera de sa capacité à définir un objectif clair et une façon de l’atteindre. Ainsi le leadership entrepreneurial au féminin commence par un travail sur soi : s’affirmer en tant que leader tout en conservant son authenticité, définir son style de leadership, développer son assertivité, gagner en influence. Bref, adopter une véritable posture de leader tout en assumant d’être une femme.

La promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’équité entre les sexes contribuent à la création d’emplois et à l’autonomisation des femmes dans leurs familles et au sein de leurs communautés. Le développement d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat des femmes est important pour leur réussite. Les attitudes sociétales et les normes sociales empêchent certaines femmes de même envisager la création d’entreprise, tandis que des obstacles systémiques font que de nombreuses femmes entrepreneurs restent confinées à de très petites entreprises opérant dans l’économie informelle. Cette situation non seulement limite leur capacité de gagner un revenu pour elles-mêmes et leurs familles, mais restreint également leur vrai potentiel de contribuer au développement socio-économique, à la création d’emplois et à la protection.

Serigne Saliou Fall

Personne Ressource des Associations : Femme Genre en Afrique-Club Soxna/Leadership Féminin.