Mary Teuw Niane pour la fusion du CESE et du HCCT

Dans un entretien avec nos confrères de Rewmi, Mary Teuw Niane a donné ses impressions sur certaines institutions de la République. Selon l’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur, le conseil économique social et environnemental (CESE) et le haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) doivent être fusionnés.

« Déjà sur les Institutions, une autre j’ai une autre lecture. Pour l’assemblée nationale il faut revoir la loi électorale et les modalités d’élection. Il faut que les députés soient de ceux qui représentent le peuple et que cela amène des élections par circonscription. Dakar a 7 députés et donc il faut découper Dakar en 7 circonscriptions. Et dans chaque circonscription il y aura des députés. On saura que quand on va élire la personne qui sera connue des populations. Il faut une part de proportionnelle pour cette part de politique avec la question de la parité. Il y a le HCCT et il faut le fusionner avec le CESE. Il faut revoir le découpage de la diaspora et d’équilibre par rapport aux populations de chaque zone. Il faut aussi ce nouveau conseil avec plus de 60 membres. Et chaque département en aura un seul. Mais ils sont élus au suffrage universel au deuxième tour. Il sera une question d’équilibre et ce sera la voix des territoires et des économies. Il y a le haut conseil de la magistrature. C’est comme les instances. Le gouvernement est là pour entériner les décisions des pairs. Il doit être organisé par des magistrats et qui le président. Ce serait plus d’autonomie. Notre justice a besoin d’homme et de femmes intègres et avec une autonomie. Il faut une transparente et que les jeunes magistrats occupent les fonctions. Il est temps de laisser la place pour que d’autres exercent. La magistrature dont le Conseil constitutionnel, la Cour suprême etc. sont aussi des organes de contrôles dont la Cour des comptes et que le Procureur puisse agir sans qu’il ait les mains liées », a-t-il déclaré.