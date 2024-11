Forum Sénégal-Russie : Dr Abdourahmane Diouf met en avant des priorités de la « Vision 2050 » 

Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal a mis en avant, ce dimanche, la convergence entre les priorités de coopération de la Russie et la « Vision 2050 » du Sénégal, promue par le Président Bassirou Diomaye Faye pour une transformation économique ambitieuse.

Le ministre a également salué la progression des investissements russes et l’augmentation des bourses d’études pour les jeunes sénégalais, tout en appelant à un renforcement des échanges pour exploiter pleinement le potentiel de ce partenariat stratégique entre la Russie et l’Afrique.

Voici l’intégralité de son discours :

Je voudrais tout d’abord saisir l’occasion pour transmettre les

salutations du Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE à Son Ami et Homologue russe Vladimir POUTINE. Mes sincères remerciements et félicitations vont à Son Excellence Monsieur Serguei LAVROV, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, pour les efforts accomplis, en vue de la tenue et du succès de cette première Conférence ministérielle

Je lui transmets également les salutations du Forum du partenariat Russie-Afrique cordiales de son homologue sénégalais Son Excellence Madame Yassine FALL.

Je me réjouis de l’accueil chaleureux et de l’hospitalité dont ma délégation et moi bénéficions depuis notre arrivée en terre russe, dans cette belle ville de Sotchi, qui continue de marquer les esprits, pour avoir abrité, en 2019, le premier Sommet, historique, Russie-Afrique.

Excellence Mesdames et Messieurs,

L’Afrique et le monde russe ont toujours entretenu des liens étroits qui remontent à la décolonisation, à travers le soutien que l’Union soviétique a apporté à de nombreux mouvements de libération africains.

Excellence Mesdames et Messieurs,

En nous réunissant aujourd’hui pour assurer le suivi des décisions prises à l’issue du dernier Sommet et ouvrir des perspectives nous construisons les piliers pour avancer, ensemble, en vue d’exploite les immenses opportunités qui s’offrent entre la Fédération de Russie et l’Afrique.

Résolument engagée dans la voie du progrès économique et social, I ‘Afrique a besoin davantage d’investissements de la Russie, dans des secteurs clé, tels que les infrastructures, l’énergie, la digitalisation l’industrie, l’agriculture, la formation, etc.

Ces secteurs figurent au cours de l’Agenda 2063 de I’ Union africaine, celle de l’Afrique que nous voulons, et pour laquelle nous souhaitons un soutien plus actif de la Russie.

Le second plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 (STYIP) indique que l’Afrique est aujourd’hui plus que jamais ouverte à des partenaires qui offrent des conditions accessibles, aident à la transformation des économies et favorisent son émergence en tant que marché intégré, région connectée et < acteur mondial fort, uni, résilient et influent>.

Cet agenda nécessite des moyens et de l’engagement dans des secteurs clés, en coordination avec la commission de l’Union africaine, à travers notamment le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).

L’Afrique a besoin de résorber son déficit infrastructurel et entend

s’engager dans la mise en œuvre de projets dans les domaines comme

l’autosuffisance alimentaire l’agriculture, les transports, les Nouvelles technologies de l’Information, l’énergie, afin de résoudre le paradoxe qui est le nôtre, celui d’un continent riche en ressources de toutes sortes. Mais qui accuse toujours un retard par rapport aux autres parties du monde.

Je me réjouis que les axes prioritaires de coopération de notre partenariat rejoignent les domaines prioritaires retenus par Son Excellence le Président Bassirou Diomaye FAYE dans le nouveau référentiel national de politiques publiques qui est la < Vision 2050 >.

Nous invitons le Gouvernement de Russie et son secteur privé à

s’approprier cette vision en accompagnant davantage le Sénégal dans sa volonté de transformer structurellement son économie dans les 25 prochaines années.

Excellence Mesdames et Messieurs,

Je voudrais saisir l’occasion pour apprécier la hausse du volume des échanges notés, ces dernières années, des investissements russes

en Afrique et dans divers secteurs, tout en demeurant convaincu que les immenses potentialités qui s’offrent à notre partenariat sont loin d’être exploitées.

C’est pourquoi, il nous faut davantage intensifier notre partenariat et faire bénéficier à l’Afrique le savoir-faire russe, reconnue à travers le monde entier.

Avant de conclure, permettez-moi, d’apprécie positivement la qualité de lappui que la Fédération de Russie accorde à mon pays dans

le domaine de l’éducation avec notamment l’augmentation du quota des bourses allouées aux jeunes sénégalais.

La coopération bilatérale sénégalo-russe connait des progrès chaque année et les récentes visites, à Moscou, de mes collègues des Affaires étrangères et de l’Energie, en sont de parfaites illustrations.

Aussi voudrais-je croire en un partenariat encore plus étroit entre la Russie et l’Afrique pour être totalement en phase avec l’esprit des excellentes relations qui existent entre les deux parties.