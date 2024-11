Pape Kane : « Takku-wallu incarne les qualités favorables au renforcement de notre démocratie »

Takku-Wallu, Pourquoi ?

Quelques mois seulement après les présidentielles ayant consacré le régime de Diomaye, notre cher Sénégal se retrouve exposé à de plus complexes défis sociopolitiques.

C’est pourquoi il était urgent que les esprits avisés se rassemblent autour de valeurs fondamentales de nature à garantir la pérennisation de notre démocratie.

Et c’est dans cette optique qu’est née l’alliance entre Takku et Wallu, qui incarne la vision dans laquelle l’intérêt supérieur de notre nation prend le dessus sur les ambitions partisanes.

Ce pacte encourage la coopération active des démocrates sénégalais, soucieux du respect des libertés fondamentales de chaque citoyen.

Cette démarche promeut un climat d’interaction, de confiance et de transparence, essentiel pour l’atteinte d’une démocratie vivante et dynamique.

En portant l’ambition de consacrer la séparation des pouvoirs républicains, Takku-Wallu s’engage fermement à faire prévaloir l’agencement constitutionnel de nos institutions.

Et dans cette quête, Takku-Wallu cherche à rappeler que les pouvoirs législatif et exécutif doivent fonctionner de manière équilibrée et harmonieuse. C’est ce qui permettra de savoir prévenir d’éventuels abus de pouvoir, mais surtout de garantir les prérogatives de notre parlement, au bénéfice de tous les citoyens.

Notre union politique prône le surpassement des intérêts particuliers au profit du collectif. Raison pour laquelle tous les acteurs de Takku-wallu ont mis de côté leurs désaccords afin d’œuvrer en synergie à la refondation d’une nation unie au Sénégal.

La solidarité et l’altruisme sont les prérequis pour convoiter un avenir prospère et sont également essentiels pour enjamber les problèmes vers lesquels notre cher pays est maladroitement engagé.

Avec le renouvellement de notre propre modèle de détermination, qui transcende les rancœurs, le PDS confirme sa méthode naturellement intellectuelle quant à l’exercice politique, qui doit principalement reposer sur des aspects idéologiques.

Ainsi pour un libéral, après chaque élection, la vie nationale doit poursuivre son cours; et nos relations doivent subsister de manière inclusive en se basant sur l’écoute, la réflexion et le dialogue.

Cette élévation du sénégalais sert à notre union d’indiquer aux autres acteurs politiques le chemin le plus sûr pour trouver des réponses et résolutions, constructives ou innovantes, pour notre nation.

En encourageant l’installation du citoyen au cœur des préoccupations, Takku-Wallu déblaie la politique afin qu’elle redevienne cet espace où les divergences sont respectées mais où la collaboration est privilégiée.

Et le fait de nouer alliance successivement avec des camps qui nous vouaient une adversité farouche, montre que Wallu détient la formule idoine pour le traitement des traumatismes causés par certains politiques et qui permettra aux sénégalais de se lancer vers un apaisé avenir commun.

En somme, l’alliance Takku-wallu incarne les qualités favorables au renforcement de notre démocratie, à la sauvegarde de notre justice et au raffermissement de notre nation unie, capable de marcher vers la prospérité.

Donc en nous alliant avec l’APR ainsi qu’à tous ceux qui nous avaient tourné le dos, le PDS n’a fait que reproduire sa tradition, à chaque fois que le Sénégal s’est retrouvé à la croisée des chemins.

Il faut aussi reconnaître que l’APR avec ses alliés libéraux ont fait preuve de grandeur en s’ouvrant au PDS, qui représente la racine d’où a poussé ce que nous avons en commun.

C’est cette célébration idéologique d’installation du Sénégal au-dessus de nous qui doit inspirer la posture de chaque fils et de chaque fille spirituel(le) d’Abdoulaye Wade, incarnation humaine des conquêtes démocratiques du Sénégal !

Il est évident que l’inclusion idéologique sera déterminante pour favoriser le discernement et pour nourrir l’espoir chez nos citoyens complètement embrouillés.

Aucun libéral ne doit s’interdire de joindre son encre pour, qu’une fois de plus, nous sachions écrire ensemble de belles nouvelles pages pour l’histoire de notre nation qui, depuis peu, s’enfonce sous la menace de négationnistes en errance.

Chaque bulletin plongé dans l’urne en faveur de takku-Wallu sera une contribution citoyenne au renforcement de la démocratie sénégalaise.

Militants et sympathisants du PDS, le 17 novembre prochain, votez et faites voter la liste Takku Wallu Sénégal !

Chers frères, chères sœurs, chers doyens libéraux, chers sympathisants de karim Wade et chers amis; divisés nous pouvons être forts. Mais ensemble nous serons PUISSANTS !

Re-enseignons nous la générosité et la fraternité politique.

Unissons nos forces pour le triomphe de notre idéologie.

2029 C’est maintenant !

Pape KANE

PDS Belgique