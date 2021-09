Fouta Tampi…un espion de Macky dans l’opposition

L’affaire Fatoumata Ndiaye de « Fouta Tampi » pose un sérieux problème au Sénégal surtout dans le milieu des observateurs politiques qui ont du mal à comprendre la démarche de cette femme qui a dénigré Macky sur tous les plateaux avant de l’adouber 5 mois plus tard. Et l’élément qui vient encore assombrir la face déjà « hideuse » de cette femme qui a retourné sa veste, c’est son « appartenance » à l’APR de Macky Sall et Benno Bokk Yaakaar…

Dans une interview accordée à un site de la place, Fatoumata Ndiaye, leader du mouvement « Fouta Tampi » qui a porté menacé Macky sall sur tous les plateaux télés, a déclaré : « Je ne suis pas une opposante, encore moins un ennemi du président Macky Sall ». Mais elle ne s’arrête pas là et va plus loin en ajoutant : « Je confirme que suis de la mouvance. J’étais militante de l’APR avant même de m’engager dans le mouvement Fouta Tampi. »

Incroyable mais vrai !

Fatoumata Ndiaye se dit militante de l’APR mais elle ne s’est pas abstenue de qualifier Macky Sall de traître sur le plateau face à Pape Alé Ndiaye. Sur cette vidéo (cliquez ici) qui date du 15avril 2021, Fatoumata Ndiaye qui se dit militante du Fouta (et non de l’APR) a dressé un tableau sombre des réalisations de Macky Sall. Mais Fatoumata Ndiaye ne s’est pas arrêtée là, elle s’est invitée dans les conférences et meeting contre le 3ème mandat de Macky Sall (regardez la photo ci-dessous).

C’était le 23 juin dernier. Fatoumata Ndiaye participait à la commémoration de ce jour mémorable avec les activistes et opposants. Parmi eux, Sonko et ses militants, des membres de l’organisation Frapp/France dégage ou encore Y’en A marre qui estiment que la démocratie sénégalaise est en danger. Et leur mot d’ordre est non à une troisième candidature de Macky Sall en 2024. Et Fatoumata Ndiaye criait avec eux « NON à un 3ème mandat »…

Fatoumata Ndiaye…espionne de Macky dans l’opposition ?

Et aujourd’hui, Fatoumata Ndiaye de Fouta Tampi, celle qui dénonçait hier le président Macky Sall et son « projet » de 3ème mandat, se déclare être une militante de l’APR et membre de la mouvance présidentielle. Une chose difficile à croire. Et si tel était le cas, si Fatoumata Ndiaye appartenant à la mouvance présidentielle, alors sa présence dans les rangs des contestataires et de l’opposition aurait un caractère particulier. Était-ce pour se renseigner sur les activités de l’opposition ? Réconciliée avec Macky et lui tressant des lauriers, va-t-elle se mettre à table et raconter tout à Macky ?

Ecoutez les propos de Fatoumata Ndiaye lors de la commémoration du 23 juin…

