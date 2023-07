France : Benno renouvelle sa confiance à Macky Sall

La coalition Benno Book Yakaar (BBY/France) s’est réunie le Mercredi 12 Juillet à Paris sous la présidence de son coordonnateur Monsieur Badou Sow. Cette réunion s’est déroulée avec la présence de tous les partis siégeant dans la coalition en France.

La coalition BBY/ France exprime toute sa fierté et sa reconnaissance au Président de la Coalition , Son Excellence Le président de la République Monsieur Macky Sall pour sa posture historique, son discours unificateur et responsable , lors de son adresse à la Nation le 03 Juillet 2023.

Mr le Président, nous vous disons, le Sénégal vous dit, Merci, Dieureudieuf, Diarama, Diokondial, Alabarka.

De par ce discours d’anthologie , vous nous avez démontrés, nous qui avons toujours cru en vous, que vous étiez l’homme d’Etat planétaire que le Sénégal attendait.

Mr le Président, votre renoncement libre à briguer un second quinquennat vous a placé d’ores et déjà dans le cercle restreint de ces hommes qui ont changé le visage du monde.

Votre gestion de l’Etat du Sénégal est éloquente de réalisations et d’avancées dans tous les domaines .

Mr le Président, vous avez fait ce que peu de personnes ont fait, vous êtes légitime aujourd’hui de vous déclarer comme un chantre de la démocratie de ce siècle nouveau et l’élégant bâtisseur du Sénégal du 21eme siècle.

Le Monde entier, dithyrambique à votre égard, reconnaît aujourd’hui, votre grandeur d’âme, votre grandeur d’esprit et votre humanisme; votre esprit brillantissime et votre sens de la responsabilité, presque inégalables.

Vous êtes un des grands de ce monde MachaAllah et pour longtemps .

La coalition Benno Book Yakaar France renouvelle sa confiance au Chef de l’État et lui témoigne de son soutien indéfectible, sa loyauté, sa fidélité.

Nous restons à l’écoute de vos orientations pour la victoire de notre coalition à la prochaine élection présidentielle et les suivront de manière rigoureuse.

Chaque jour , et Ad vitam aeternam, L’Afrique pourra se réveiller et être fière de vous compter parmi ses illustres fils… La marche démocratique du Monde a été empreinte par votre existence.

Vous êtes un homme de parole et le titre LAMTORO D’AFRIQUE vous sied, Excellence Mr le Président.

La dynamique victorieuse de la Coalition Benno Bokk Yakaar est résolument en marche pour élire le candidat que le Président de la coalition choisira.

Votre vision d’un Sénégal émergent, d’une Afrique émergente dans sa totalité est en marche. Le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous se concrétise de manière inéluctable.

Aux côtés de tout grand homme se trouve une femme, une famille, ainsi, La Coalition BBY France remercie la Première Dame Madame Marieme Faye Sall pour avoir été le binôme naturel, l’inspiratrice, la muse protectrice de cet homme exceptionnel, sa compagne généreuse et à l’écoute de la nation Sénégalaise par le biais de sa fondation.

Benno Bokk Yakaar remercie tous les sénégalais, ses militants et sympathisants qui accompagnent le Président Macky Sall, depuis le début de sa longue et victorieuse marche pour L’Émergence de son pays, les appelle à l’unité, à la vigilance et à une mobilisation permanente.

Fait à Paris le 13 Juillet 2023

La coalition Benno Bokk Yakaar/France.