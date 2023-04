PDS : Franck Daddy Diatta « massacré » par la jeunesse féminine de l’UJTL

Les incohérences et impertinences de Franck Daddy Diatta (photo)

La jeunesse féminine authentique de l’UJTL qui incarne la légitimité avait réclamé dans une résolution parue dans la presse, la dissolution du BEN (Bureau Exécutif National) clandestin mis en place par Franck Daddy Diatta.

Interpellé par les journalistes, le sieur répond dans les colonnes de Seneweb que « ce bureau est juste mis en place pour faciliter les opérations de placement et de vente des cartes de membre du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL), ainsi que les opérations de renouvellement des structures dans toutes les sections et fédérations du Parti ». Il ajoute que « Ce n’est pas un bureau définitif, mais provisoire ».

Seulement il a oublié de conclure que lui-même est Secrétaire national des jeunes provisoirement.

Cette réplique est impertinente, incohérente et absurde.

Soit Franck ignore le processus de renouvellement des instances de son propre Parti. Soit il avait des difficultés pour justifier sa mascarade.

D’ailleurs ce soi-disant bureau est mis en place pendant une phase terminale du processus de renouvellement.

Qu’il nous dise en quoi son bureau peut faciliter les opérations de placement des cartes ?

Dans ce cas de figure, quel est le bilan de son bureau dans la facilitation des opérations de placement et vente des cartes dans les sections et fédérations ?

Quelle est la pertinence de mettre en place un bureau alors que toutes les instances sont en cours de renouvellement ?

Il avait reçu un montant de deux millions pour une prétendue tournée dans les universités pour le placement des cartes. Nous l’interpelons pour qu’il nous fasse le bilan financier.

Nous écrirons très prochainement une correspondance accompagnée des images de cette tournée au Secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade, ainsi que le candidat du Parti Karim Meissa Wade pour exiger la comptabilité de cette activité.

Désormais, nous n’accepterons plus que le Parti soit roulé dans la farine. Nous allons exiger une gestion transparente de nos maigres ressources. Nous sommes conscientes de nos responsabilités. Et nous les assumerons pleinement. En tant que sentinelles de l’UJTL, nous protègerons cette instance contre l’imposture. Le Parti a besoin des jeunes de conviction, désintéressés, endurants et cohérents.

Vraisemblablement, Franck confond beaucoup de terminologies.

Tantôt il nous parle de bureau provisoire, parfois d’un support de travail ou encore d’un appareil pour le placement des cartes.

Il s’agit de quoi réellement ?

Lui-même ne sait pas.

Franck Daddy Diatta, a tout simplement esquivé les réelles interpellations des journalistes parce qu’il ne pouvait pas prouver la position contraire de la JFA (Jeunesse Féminine Authentique) de l’UJTL.

1) La jeune fille est accusée d’être incapable d’organiser ne serait ce qu’une seule activité en tant que Présidente de la jeunesse féminine du MEEL depuis trois ans. Par conséquent, nous ne pouvons pas rajouter une incompétence sur une incompétence qui risque d’être une incompétence de trop.

2) Elle n’a jamais fait intégrer dans le Parti une seule jeune fille identifiable. Sûrement son profil n’est pas attrayant. Donc il faut vraiment avoir un agenda caché de nos adversaires pour vouloir l’imposer et semer le désordre dans cette instance.

3) Elle est aussi reprochée de ne pas être responsable de CLC ni de CLF.

Il faut vraiment être « un Franck Daddy Diatta » pour concevoir qu’il est possible d’être orienté à l’UCAD sans avoir le baccalauréat.

Nous refuserons jusqu’à la dernière énergie le théorème du « parachuté qui veut lui aussi parachuter ».

On aurait demandé l’avis des jeunes du Parti pour le remplacement de Toussaint Manga, le nom de Franck Daddy Diatta n’apparaitrait même pas en vingtième position. Car nous ne voyons pas en lui l’incarnation d’un seul critère qu’exige ce poste.

Fait à Dakar le 10 avril 2023

La Jeunesse Féminine Authentique de l’UJTL