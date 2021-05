PDS : Frank Daddy Diatta…un fidèle de Karim Wade

Franck Daddy Diatta nouvel homme fort de la jeunesse libérale…Un fidèle de Karim Wade

Franck Diatta qui vient d’être nommé le secrétaire général de l’U.J.T.L est un libéral dont la devise est : » PDS un jour, PDS Toujours ».

En effet, le remplaçant de l’honorable Député Toussaint Manga est connu pour son militantisme et son engagement à Mbacké. Dans le quartier Tenou Ndiago d’où il est originaire, Daddy comme aime l’appeler les amis et les intimes est peint comme un jeune dont le social est immense. En atteste son assistance aux étudiants de Mbacké nouvellement orientés à l’Université Cheikh Anta Diop. Ces derniers sont épargnés des difficultés et des tracasseries liées aux inscriptions et aux codifications.

Sur le plan politique, Franck Daddy Diatta peut être citer en exemple car plusieurs tentatives de le faire basculer au niveau du parti au pouvoir avec des offres mirobolants ont toujours été rejetés. Son amour pour le président Abdoulaye Wade et sa croyance à l’idéologie libérale ne souffrent d’aucune ambiguïté.

Longtemps à la tête des élèves et étudiants libéraux, Daddy Diatta est un étudiant rebelle qui est toujours en première ligne lors des fronts. Son leadership lui a valu d’être parmi les étudiants devant défendre les intérêts de leurs camarades face aux autorités.

Sportif engagé, le nouveau secrétaire général de l’UJTL ( Union des Jeunes Travailleurs Libéraux) va continuer à cheminer avec son mentor Karim Meissa Wade son candidat pour la reconquête du pouvoir perdu en 2012 .

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn