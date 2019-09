En 1991, il a fait danser des milliers de personnes grâce à son titre Fruit de la passion. Une chanson qui lui a rapporté un sacré pactole comme il l’a révélé à Jordan De Luxe.

Francky Vincent a beau avoir sorti de nombreux albums – dont le dernier en 2018, en duo avec Ève Angeli -, ce sont surtout ses tubes des débuts que les gens gardent en mémoire. Du Tourment d’amour en passant par Vas y Francky, c’est bon et Alice ça glisse, le chanteur de 63 ans n’est pas près d’être rayé des playlists des incontournables de la musique. Si le plus gros de sa carrière est désormais derrière lui, il y a fort à parier que Francky Vincent touche encore un bon cachet pour ses titres les plus connus.

Francky Vincent a gagné un million d’euros grâce à Fruit de la passion

Invité dans L’Instant De Luxe, le Guadeloupéen en a dit un peu plus sur la somme qu’il avait récoltée grâce au succès de Fruit de la passion. Difficile de dire s’il touche autant que Philippe Hernandez et son mythique Born to be alive, néanmoins, il n’a pas à rougir du tout des recettes qu’il génère : « J’ai très bien gagné ma vie avec cette chanson, explique-t-il. Et je n’ai pas fini ». Si Jordan De Luxe ne s’est pas fait prier pour demander la somme précise qu’il avait empochée, Francky Vincent a joué le jeu : « Sur toute ma carrière, ça ne va pas chercher loin. […] Un million d’euros ». S’il n’a pas l’air vraiment satisfait du montant qu’il a gagné grâce à sa chanson, qu’il le sache : nous, on trouve ça fabuleux.