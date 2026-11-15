Francophonie : Diomaye prend part à l’ouverture du 20e Sommet à Phnom Penh

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part, ce dimanche 15 novembre 2026 à Phnom Penh, à la cérémonie d’ouverture du 20e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie.

La cérémonie a été officiellement ouverte par Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, en présence des dirigeants de l’espace francophone et de la Secrétaire générale de la Francophonie. Dans son allocution, le souverain a rendu hommage à Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal et l’un des quatre pères fondateurs de la Francophonie, aux côtés du roi Norodom Sihanouk, du président Hamani Diori et du président Habib Bourguiba.

Cet hommage rendu à Phnom Penh souligne la place du Sénégal dans l’histoire et l’avenir de la Francophonie, selon la présidence de la République.

Placés sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », les travaux réunissent pendant deux jours les représentants de 90 États et gouvernements. Les échanges portent sur les orientations de l’organisation pour les prochaines années, dans un contexte international marqué par la nécessité du dialogue et de la coopération entre les peuples.

Fidèle à l’héritage de Léopold Sédar Senghor, le Sénégal entend défendre, à cette rencontre, une approche de la paix fondée sur le dialogue des cultures, la coopération entre les organisations régionales et l’investissement dans la jeunesse, l’économie et la diversité culturelle de l’espace francophone.