Francophonie : Diomaye renforce les relations du Sénégal avec le Vietnam et le Québec

En marge du 20e Sommet de la Francophonie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a multiplié les rencontres diplomatiques ce 15 novembre 2026 à Phnom Penh. Le chef de l’État s’est notamment entretenu avec son homologue vietnamien, Tô Lâm, avant de recevoir le Premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon.

Avec le président vietnamien, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines économique et agricole. Les deux dirigeants ont évoqué des possibilités d’échanges d’expertise dans la riziculture, les télécommunications, la construction et l’industrie automobile, mais également dans les secteurs culturel et sportif.

À cette occasion, Tô Lâm a rappelé les liens historiques entre le Sénégal et le Vietnam, établis depuis 115 ans, en évoquant notamment le passage de Hô Chi Minh à Dakar. Les deux chefs d’État ont également relevé les similitudes entre la Vision Sénégal 2050 et la stratégie Vietnam 2045, qui accordent une place importante à la souveraineté économique et à la transformation des économies.

Au cours de son audience avec le Premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, Bassirou Diomaye Faye a évoqué la qualité des relations entre le Sénégal et le Québec ainsi que la volonté des deux parties de renforcer leur coopération et d’accroître leurs échanges.

De son côté, le chef du gouvernement québécois a salué la stabilité du Sénégal et ses avantages comparatifs. Il a notamment présenté le pays comme une porte d’entrée vers l’Afrique et un hub régional.