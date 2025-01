Fuites de documents…ce «cancer» que Sonko et Diomaye doivent stopper

Depuis dimanche, le pool judiciaire financier (PJF) est sous le feux des projecteurs. Un communiqué, déclaré comme étant un faux et attribué à cette juridiction, a vite fait le tour de la toile. Largement partagé par des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), ce document met en cause directement Farba Ngom. Une fuite qui en dit sur un principal problème qui gangrène l’administration sénégalaise. Un problème majeur que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent résoudre.

Lors de la finale du Gov’Athon 2024, Ousmane Sonko avait souligné la nécessité d’une réforme profonde de l’administration sénégalaise. « Le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années est celui de l’assainissement de notre administration, qui souffre de beaucoup de maux. Il faut que l’administration redevienne un outil au service du citoyen », avait déclaré le premier ministre. Qui appellait à une mobilisation collective pour une gestion publique plus transparente et plus efficace.

L’une des plus grandes réformes sera sans doute de faire en sorte que les documents administratifs ne se retrouvent plus sur la place publique. Ce qui a relancé ce débat est la fuite d’un faux communiqué attribué au Parquet Judicaire Financier. Ce document, non daté et dépourvu de cachet officiel, a circulé sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu’une demande de levée d’immunité parlementaire aurait été adressée au ministre de la justice. Une demande qui ciblait directement le député Farba Ngom.

Le document, largement partagé par les membres de Pastef, n’a aucune valeur officielle. Et selon certains médias, ce serait une fuite d’un projet en cours d’élaboration. La diffusion de ce « projet de communiqué » suscite de nombreuses interrogations. S’agit-il d’une fuite intentionnelle visant à saboter les investigations du parquet financier ? Ou bien cette situation reflète-t-elle des tensions internes dans la gestion de ce dossier hautement sensible ? Des interrogations légitimes qui doivent pousser le nouveau régime à agir

Cette affaire intervient dans un contexte où la lutte contre la corruption et les crimes financiers figure parmi les priorités déclarées des autorités sénégalaises. Pourtant, la politisation des affaires judiciaires reste un enjeu délicat dans le pays, où l’opinion publique perçoit souvent les poursuites contre certains responsables comme sélectives ou politiquement motivées. La fuite d’un document lié à cette affaire pourrait avoir des conséquences néfastes.

Depuis les événements de 2021, on a normalisé le fait que des documents administratif se retrouve dans l’espace publique. Dans l’affaire Adji Sarr, un rapport interne de la gendarmerie avait fuité. Depuis cette période, on retrouve des documents avec le sceau «Confidentiel» sur la place publique. Chose que certains veulent normaliser. Ce qui est loin d’être le cas. L’Etat doit veiller à ce que les documents qui ne sont pas destinés au public reste dans le plus grand secret.

Le régime du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko doivent mettre fin à ces pratiques. Sous ce nouveau régime, les communiqués et tout autre document administratif doivent passer par les canaux officiels. Désormais, ce qui se dit lors dans les PV d’interrogation doit rester entre l’enquêteur et les personnes concernées. La primauté du scoop ne doit plus donner à certaines personnes le droit de sortir des choses privées sur l’espace public.

Pour commencer à mettre fin à ces pratiques, le Procureur du parquet financier devrait faire une autosaisine pour traquer ceux qui ont falsifié et détourné son communiqué. Dans le cas contraire, la fuite de ce communiqué pourrait donner une mauvaise image du travail que le PJF est en train de faire. Il est temps pour le duo Diomaye-Sonko de mettre fin à la saignée dans l’administration sénégalaise.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn