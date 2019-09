Gabriel Fal, babobab de la finance africaine, tire sa révérence

La finance africaine est en deuil.

Gabriel Fal, fondateur de CGF Bourse n’est plus. L’homme qui fut entre autres PCA de la BRVM et, bien auparavant, à l’origine de plusieurs opérations phares comme l’introduction en bourse de la Sonatel, laisse derrière lui un groupe leader et une équipe bien structurée.

Son parcours est à la mesure de son œuvre.Après ses études à l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises de Rouen (France) et au programme de MBA de l’Université McGill (Canada), il rejoint la Chase Manhattan Bank à New York. En deux ans, il en devient le Représentant adjoint pour l’Afrique de l’Ouest. Mais c’est à la Citibank que Gabriel FAL a passé les moments les plus significatifs de sa carrière de banquier, entre 1982 et 1994. Il a été responsable des Grands Comptes publics et privés du Sénégal, Directeur du Crédit puis Directeur Général Adjoint de Citibank Dakar, Vice-président des Financements Structurés à Citibank Londres et Directeur Régional « Corporate » pour l’Afrique.

En tant que membre du Comité Technique, Gabriel FAL a contribué au démarrage des activités de la BRVM puis, il fonda, en avril 1998, la première SGI agréée au Sénégal, la CGF Bourse. Celle-ci donna naissance, en 2001, à une filiale dénommée CGF Gestion, une société de gestion d’actifs.

En juillet 2015, il se lance dans le capital-investissement et crée, avec des partenaires, « Filao Capital Partners », un fonds dont l’objectif est de lever 200 millions d’euros pour investir dans des entreprises subsahariennes du secteur de la finance, de la banque à la gestion d’actifs, en passant par le mobile banking.

De janvier 2013 à juin 2015, Gabriel FAL a été Président des Conseils d’Administration de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central – Banque de Règlement (DC/BR), deux structures centrales du Marché Financier de l’UEMOA. Gabriel FAL est le PCA de ECOBANK Sénégal et siège dans plusieurs autres Conseils d’Administration. Il a participé à d’importants forums dont le Conseil Présidentiel de l’Investissement du Sénégal. Il a été aussi membre du Comité d’Investissement du Fonds de capital-risque Aureos Capital.

Avec Gabriel Fal, disparaît un grand baobab de la finance africaine.