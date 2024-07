Gakou et son parti réaffirment leur soutien à Sonko et Diomaye

Le Bureau Politique du Grand Parti, élargi aux élus, cadres, jeunes, femmes, enseignants et responsables communaux et départementaux, s’est réuni le mercredi 24 juillet 2024 à 17 heures au siège du Parti. Cette réunion avait pour objectif de discuter de la situation nationale et de la vie du Parti.

Lors de cette rencontre, le Président El Hadji Malick GAKOU a fait une communication sur le contexte économique et social difficile que traverse le pays, rapporte un communiqué. Il a attribué cette crise profonde aux échecs répétés du régime du Président Macky Sall. Malick GAKOU a néanmoins salué les mesures récentes visant à réduire le coût de certaines denrées de première nécessité, ainsi que les efforts de reddition des comptes et les réformes du système judiciaire.

Il a exhorté les nouvelles autorités, en particulier le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, à entreprendre les réformes nécessaires pour répondre aux attentes du peuple sénégalais. « Le Grand Parti a réaffirmé son soutien résolu et sans condition au Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko. Ce soutien avait été clairement exprimé dans la directive du Président GAKOU juste après l’élection du 24 mars 2024, marquée par la victoire éclatante de la Coalition Diomaye Président. Conformément à la Charte de la Coalition Yewwi Askan Wi, le soutien à la majorité présidentielle est une évidence, surtout avec la victoire du Président Faye dès le premier tour », ajoute la même source.

Le Bureau Politique a donc confirmé son engagement total à travailler avec les nouvelles autorités pour le développement économique et social du pays. Concernant la vie interne du Parti, Malick Gakou a exprimé sa profonde gratitude envers tous les militants et sympathisants pour leur mobilisation et leur dévouement. Il a appelé les militants à renforcer leurs efforts en prévision de la prochaine vente des cartes du Parti, du renouvellement des structures et de l’organisation du prochain congrès.