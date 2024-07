Mbaye Jacques Diop retrace l’historique du Sénégal aux JO…de Tokyo 1964 à Paris 2024

LE SÉNÉGAL AUX JEUX OLYMPIQUES : Tokyo 1964 à Paris 2024, 60 ans d’histoire (Extraits de l’ouvrage que je compte publier en novembre 2024)

Dans l’imagination des populations, les Jeux Olympiques, c’est avant tout, un événement sportif de dimension mondiale, très médiatisée, et dont leur histoire découle des résultats et des performances des diverses épreuves de plusieurs disciplines sportives. Toutefois, l’histoire des Jeux représentent bien plus qu’un almanach sportif, que d’autres ont déjà exploré. Leur trame est nettement plus profonde et plus passionnante.

Les Jeux Olympiques, sont devenus un grand moment de partage, de communion, de liesse populaire, collective, mondiale. Un moment festif et joyeux dans notre vie quotidienne. Une période pendant laquelle, le monde entier bat au même rythme, donné par ces joutes quadriennales.

Les jeux Olympiques sont aussi des événements sportifs hétéroclites avec tout ce que peut porter le sport : sa glorieuse incertitude, sa dramaturgie, ses performances inattendues ou exceptionnelles, et aussi toutes ces anecdotes et tentatives de tricherie (dopage), parfois incroyables, parfois pitoyables.

Les Jeux Olympiques, c’est encore une certaine idée du sport. Certes plus dévoyée aujourd’hui, plus business, mais toujours mue par des idéaux de respect, de dépassement, de fraternité, de fair-play, incarné par des athlètes parfois moins connus mais souvent véritables héros de l’événement comme l’a été El Hadji Amadou Dia Bâ en 2008 à Séoul.

Les Jeux Olympiques représentent pour le sport sénégalais, enfin un miroir de notre histoire et de l’évolution des générations, avec une scansion de quatre ans. Avec le Sénégal, De Tokyo 1964 à Paris 2024, on y trouve les échos, l’ironie, les parallèles, on y lit 60 ans de changement radicaux, les tensions, les libertés conquises, les progrès techniques, les performances, les échecs et déceptions.

Tout cela, est cette autre facette de la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques que j’ai souhaité raconter, parce que les Jeux Olympiques aussi, au fond, racontent l’histoire du sport sénégalais.

T1-OKYO 1964

L’histoire de la première participation du Sénégal aux Jeux olympiques remonte en 1964 à Tokyo (Japon) du 10 au 24 octobre. Pour la première fois le continent asiatique accueille les Jeux Olympiques. Tokyo avait été désignée pour les Jeux de 1940 en l’honneur du 2600e anniversaire de la fondation de la dynastie impériale japonaise, mais la guerre en 1937 contre la Chine avait forcé leur annulation.

Ainsi le Sénégal y prend part pour la première fois avec une seule discipline représentée, la première olympique, l’athlétisme. La popularité des Jeux est croissante, 93 pays viennent à Tokyo avec 5152 athlètes. 14 pays africains, dont le nôtre, font leur baptême de feu. L’Afrique du Sud est mise au ban des nations pour sa politique raciale d’apartheid et n’est pas invitée par le CIO.

La délégation sénégalaise composée de 15 membres, dont 13 athlètes et deux techniciens, parmi lesquels on retrouve, Mansour Dia ( triple saut), Malick Diop (relais 4×100 m), Bassirou Doumbia (relais 4×100 m), Amadou Gakou (400 m et relais 4×400 m), Daour Gueye (relais 4×400 m), Malang Mané (relais 4×100 m), Abdoulaye Ndiaye (relais 4×100 m), Mambaye Ndiaye (800 m), Mamadou Ndiaye « Tokyo» (relais 4×400 m), Mamadou Sarr (relais 4×400 m), Daniel Thiaw (relais 4×400 m) et Alioune Sow (100, 200m et relais 4×100 m). Ce dernier était Capitaine de l’équipe et Porte-drapeau de la délégation.

Malick Mbaye était l’entraîneur , Ibrahima Ndiaye professeur d’EPS au Lycée Technique Maurice Delafosse était le Directeur technique national. Alioune Fall était le président de l’instance. Le président Amadou Barry était le Président du Comité National Olympique Sénégalais (CNOS), il était aussi le maire de Gorée et par ailleurs Directeur de la Régie des Chemins de Fers du Sénégal. Amadou Racine Ndiaye était le ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture à l’époque. La première participation du Sénégal a été un apprentissage pour les athlètes qui étaient leur baptême du feu en plus qui découvraient les jeux olympiques. Toutefois, il faut souligner aussi que le premier regroupement a eu lieu au Centre national de l’Éducation Physique et Sportive devenu plus tard stade Iba Mar Diop avant le stage de Boulouris sur la Côte d’Azur.

De cette première délégation des olympiens sénégalais , il n’en reste que deux (2) qui sont encore en vie. Il s’agit d’Amadou Gakou qui détient toujours le record du 400 m avec un temps de 40’01 depuis 1968 à Mexico, Mambaye Ndiaye Inspecteur de la Jeunesse et des Sports à la retraite.

2-MEXICO 1968

Pour cette seconde participation du Sénégal, deux disciplines sportives sont représentées, l’Athlétisme et le Basket-ball masculin, auréolé de son titre de champion d’Afrique face au Maroc à Casablanca.

L’athlétisme avec une délégation de 9 athlètes, notamment Mansour Dia (Triple saut), Barka Sy ( 100 et 200 m), Laurent Sarr et Clément Sagna (Longueur), Edouard Sagna (1500 m) Mambaye Ndiaye (800 et relais 4×400 m), Daour Gueye (relais 4×400 m), Mamadou Sarr ( relais 4×400 m ), Amadou Gakou (400 et relais 4×400 m). Cette sélection d’athlétisme avait comme entraîneur, Bernard Dibonda et le Directeur Technique National était Ibrahima Sall dit Bill.



L’équipe masculine de Basket était constituée à l’époque de Doudou Leyti Camara qui vient juste de nous quitter, Claude Constantino (Capitaine), Babacar Dia, Mansour Diagne, Pape Malick Diop dit Niada, Alioune Badara Gueye, Cheikh Fall, Moussé Narou Ndiaye, Claude Sadio, Babacar Seck, Moussa Séne et Boubacar Traoré. Entraîneur et comme Directeur Technique National, Alioune Diop. Cette équipe a joué avec les États Unis, les Philippines, et le Maroc.

Toutefois il faudra aussi souligner que les meilleures performances de cette campagne sont venues de l’athlétisme avec Amadou Gakou qui termine 4e de la finale du 400 m derrière les trous américains Lee Evans, Larry James et Ron Freeman. Amadou Gakou réalisa un chrono de 45’01 qui reste toujours le record du Sénégal sur cette distance. Il y a aussi Mansour Dia est finaliste au triple saut qui termine 8e avec un triple bond de 16,73 m au 4e essai sur 34 concurrents issus de 23 nations.

L’équipe nationale de Basket-ball aussi termine à la 8e place sur 16 nations présentes au tournoi. Pour une première participation, les champions d’Afrique n’ont pas été ridicules.

Pour cette seconde participation du Sénégal, la délégation était dirigée à l’époque par le Professeur Amadou Makhtar Mbow, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Amadou Barry était toujours Président du Comité national olympique, le Professeur Iba Mar Diop membre fondateur du Comité National Olympique était le médecin de la délégation sénégalaise et le Dr Siby Faye, ancien président de la fédération Sénégalaise de Golf était le kinésithérapeute. Le capitaine Mamadou Sarr était le porte-drapeau.

3-MUNICH 1972

Le Sénégal est à sa troisième participation après celles de 1964 et de 1968 y sera avec une délégation de 39 sportifs issus de 5 disciplines sportives ( Athlétisme, Basket-ball, Lutte, Judo et Boxe).

La première discipline olympique, l’athlétisme aura la plus forte délégation avec Daniel Andrade (1500 m), Oumar Bâ, Samba Dieye, Jean Pierre Mango et Amadou Gakou (400 et 4×400 m), Christian Dorosario, Bassirou Dioumba, Momar Ndao, Abdou Sow et Barka Sy (100, 200 et 4×100 m), Abdoulaye Sarr (110 m Haies), Mansour Dia (Triple saut) et Abass Goudiaby ( Perche). La sélection était coachée par Bernard Dibonda avec comme Directeur Technique National, Ibrahima Ndiaye dit Pa Ndiaye. Après sa 8e place aux jeux de Mexico, Mansour Dia se classera 6e avec un triple bond de 16,77 m au premier essai et avec à la clé record d’Afrique. Barka Sy rate de justesse la demi-finale du 100 m pour s’être retourné juste avant l’arrivée.



Le Basket-ball sera composée des joueurs talentueux de grande renommée internationale comme Doudou Leyti Camara, Joseph Diandy, Pape Malick Diop « Niada », Moustapha Diop « Gaucher », Abdourahmane Ndiaye « Adidas1 », Cheikh Amadou Fall « Daguit », Alioune Badara Gueye, Sylvestre Lopez, Pierre Martin Sagna, Babacar Seck, Assane Thiam, Boubacar Traoré. L’entraîneur était le Capitaine Amadou Diaw un des membres fondateurs de la section de Basket-ball de l’Asfa avec la réforme de 1969 de Lamine Diack et Le Directeur Technique National se nommait Alioune Diop frère ainé de Niada. L’équipe nationale masculine de basket-ball se classera 15e sur 16 grâce à son succès sur l’Egypte.



La sélection de lutte amenée par le technicien Baba Niang dit Riche est composée de Robert Ndiaye Mohamed de son nom musulman après sa conversion à la religion musulmane. Il était le porte-drapeau de la délégation sénégalaise. Il y avait aussi Ismaïla Ndoye, Arona Mané et Alioune Camara dit Boy Bambara.

Le Judo sénégalais fera sa première apparition aux Jeux olympiques de Munich avec Xavier Boissy (Léger), Jonas Cissé (Moyen), Babacar Sidibé (Mi-Moyen) Mohamed Dione (Mi-Lourd), Abdoulaye Djiba ((Mi-Lourd)et Mbagnick Mbodj (Lourds). La sélection était entraînée par Mes Robert Picard et Amara Dabo.

La Boxe aussi est un néophyte des Jeux olympiques avec une petite délégation composée d’Abdou Fall (Welters), Pierre Amont Ndiaye (Coqs), Oumar Fall (Mi-moyens) et Abdou Faye (Plumes) et avec comme technicien Idrissa Dione, ancien champion d’Europe de Boxe.



La délégation sénégalaise était conduite par Monsieur Lamine Diack qui était Commissaire Général aux Sports, Secrétaire d’État de la Jeunesse et des Sports. Le Président du Comité national olympique était Joseph Gomis qui avait pris le relais du Président Amadou Barry.

4-MONTRÉAL 1976

Le Sénégal qui en est à quatrième participation sera représenté avec une délégation de 23 sportifs pour 4 disciplines sportives (Athlétisme, Judo, Lutte et Boxe). Une particularité dans la délégation sénégalaise avec l’apparition de trois athlètes de sexe féminin.

Dans la sélection de l’athlétisme on retrouve Julie Marie Gomis (100m Haies), Marieme Boye (200-400m), Ndew Niang (1500m), Ibrahima Bâ (Longueur), Samba Dieye et Jean Pierre Mango (400m), Cheikh Touradou Diouf, Christian Do Rosario, Adama Fall, Momar Ndao, Adrien Ndiaye et Barka Sy (100-200m et Relais 4x100m), Abdoulaye Sarr (110m Haies), Ibrahima Gueye (Disque-Poids-Marteau). Le relais (4×100 m) sera demi-finaliste au 100 m avec Christian Dorosario, Momar Ndao, Barka Sy et Adama Fall avec un chrono 40.40. Amadou Gakou entraîneur, et Ibrahima Sall Bill qui conserve son poste de Directeur Technique National conduisent la sélection.

La lutte aussi revient avec Ibrahima Diop (55 kg), Ambroise Sarr (75 kg), Papa Diop, « Boston » (80kg), Robert Diouf Mohamed Ndiaye (-100 kg)et Mamadou Sakho « Double Less » (+100 kg) avec comme entraîneur et Directeur Technique National Ibra Yade.

Le Judo sera représentée par Abdoulaye Diba (-95) qui sera classé 16e pour le Open class, Abdoulaye Koté (+95 kg), Assane Ndoye (78 kg), Lamine Wade (71 kg), Pape Malick Mbengue (65kg) avec toujours les deux techniciens Robert Picard et Amara Dabo.



La Boxe se déplacera avec Mamadou Dramé dit Vieux dans la catégorie des poids lourds (+ 81kg) où il se classe 9e. Cette délégation était conduite par Monsieur Joseph Mathiam, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargé de la Jeunesse et aux Sports. Joseph Gomis avait rempilé à la tête du Comité national olympique.

5-MOSCOU 1980

Le Sénégal y participe avec 34 athlètes et 5 disciplines. L’athlétisme comme toujours, le judo, la lutte, le basket-ball masculin qui revient après avoir manqué le rendez-vous de Montréal 1976.



L’athlétisme aura dans sa délégation deux filles Marieme Boye (400m), et Françoise Damodo (100-200m). Ensuite il y aura aussi Abdoulaye Samba Diallo (Triple saut), Doudou Ndiaye (Longueur), Boubacar Diallo, Cheikh Touradou Diouf, Issa Fall et Momar Ndao (100-200m et relais 4×100), Abdoulaye Sarr (110 m Haies) fait office de doyen car il sera à sa troisième participation après Munich 1972 et Montréal 1976. La délégation est conduite par Mamadou Ndiaye « Tokyo comme entraineur et le Capitaine Mamadou Sarr remplace Ibrahima Sal « Bill » au poste de Directeur Technique National et Mamadou Ndiaye.



Le judo aura une forte délégation avec des champions d’Afrique dans plusieurs catégories. Babacar Sow (-60kg), Djibril Sambou (65kg), Niokhor Diongue (71kg), Karim Badiane (-78kg), Ankiling Diabone et Ismaïla Ndoye (86kg) qui ne va pas tirer car étant remplaçant de Diabone, Alassane Thioub (-95kg) et Abdoulaye Koté (+95kg). Outre les trois techniciens, Mes Robert Picard, son adjoint Mamadou Sarr et Amara Dabo, s’était adjoint dans cette délégation, Oumar Danga Loum, à l’époque secrétaire général de la fédération.

La lutte sera représentée par Amadou Katy Diop, Ambroise Sarr et Mamadou Sakho « Double Less » et comme entraîneur national, Alioune Camara « Boy Bambara » qui nous a quitté au courant du mois de janvier 2021.



Enfin le basket-ball fait son retour avec Bassirou Badji, Yaya Cissokho, Oumar Dia « Adidas 2 », Mamadou Diop, Moustapha Diop « Gaucher », Bamba Diouf, Mathieu Faye, Moussa Mbengue, Madiagne Ndiaye, Adramé Ndiaye et Yamar Samb. L’équipe était coachée par Ibrahima Diagne « Busnel » et Mamadou Sow.



Les meilleurs résultats seront à mettre à l’actif de Niokhor Diongue (71 kg) qui passe trois tours pour se hisser en demi-finale de tableau. Feu Garang Coulibaly l’avait écrit dans un de ses livres pour saluer cette performance de haute portée. Il y avait aussi Mamadou Sakho « Double Less » (Lutte) qui termine 6e de ces olympiades dans sa catégorie.



Pour cette campagne, feu François Bob qui était Secrétaire d’État de la Jeunesse et des Sports était promu Ministre de la Jeunesse et des Sports et avait nommé comme chef de délégation son Directeur des Sports Moustapha Camara. Le professeur Iba Mar Diop était le Président du Cnoss, car à l’issue du Conseil National des Sports de 1975, Le CNO-Sénégal s’est mû en Comité National Olympique Sportif Sénégalais (CNOSS), permettant ainsi l’adhésion des fédérations dont les disciplines ne figurent pas au programme des Jeux olympiques. Iba Mar Diop avait pris le relais de Habib Thiam qui n’est resté que deux ans (1977-1977) à la tête du CNOSS. Et dans cette délégation, il y’avait Lamine Diack 1er vice-président et Abdoulaye Makhtar Diop, 2e vice-président et patron du Handball sénégalais. Le Dr Lamine Thiam était 3e vice-président et président de l’Association Sénégalaise de la Médecine du Sport.



Le porte-drapeau de cette délégation était Abdoulaye Koté du Judo. Et en 1980 deux jeunes étaient sélectionnés au camp de jeunesse. Il s’agissait de Mohamed Diop ancien Président de la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage et Aminata Touré (Mimi) qui fut plus tard Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Premier Ministre et plus tard Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental. Ils ont été encadrés par Ibrahima Sarr, inspecteur de la Jeunesse et des Sports qui a été aussi Directeur administratif du Comité National de Gestion de la Lutte.

Après deux semaines de compétitions sportives, traditionnellement, lors de la cérémonie de clôture, on lève le drapeau du pays de la future ville et on joue son hymne national. C’est donc Los Angeles et comme les États Unis ne sont pas présents les Soviétiques lèvent le drapeau olympique avant de jouer l’hymne olympique pour remplacer ceux des Américains.

6-LOS ANGELES 1984

Le Sénégal qui sera à sa sixième participation se déplace avec 24 athlètes dans 5 disciplines sportives (Athlétisme-Judo-Lutte-Tir-Planche à voile).

L’athlétisme à la plus forte délégation avec Constance Senghor (Hauteur), El Hadj Amadou Dia Bâ (400m Haies et 4x400m) , Boubacar Diallo (100m-200 relais 4×100 m), Mamadou Diallo « Rasta » (Triple saut), Hamidou Diawara (100-200m relais 4x100m), Moussa Fall N°2 (800 relais 4×400), Ibrahima Fall (-), Babacar Niang (800 relais 4x400m), Charles Louis Seck (100-200 relais 4x100m), Saliou Seck (100-200-relais 4x100m) Mamadou Séne (100-200 remais 4×100). Les techniciens étaient Capitaine Sarr, Directeur Technique, Mamadou Ndiaye « Tokyo » et Bassirou Doumbia entraîneurs nationaux. Papa Gallo Thiam étant le Président de la fédération Sénégalaise d’athlétisme.

Le Judo sénégalais est représenté par Lansana Coly (+95 kg), Abdoukhadre Daffé (-95 kg), Ibrahima Diallo (71 kg), Khalifa Diouf (+100 kg) El Hadji Ousseynou Gueye (78 kg) et Djibril Sall (-60 kg). L’équipe était coachée par Mes Robert Picard, Amara Dabo Xavier Boissy Président de la fédération et Oumar Danga Loum, secrétaire général de la fédération Sénégalaise de Judo.

La Lutte était présente avec 4 sportifs, Talla Diaw (48 kg), Amadou Katy Diop (90 kg), Ambroise Sarr (100 kg), Mamadou Sakho « Double Less » (+100 kg). Il étaient en compagnie du technicien Ibra Yade. Cheikh Talibouya Thiaré était le Président du Comité de la lutte olympique.



Le Tir faisait son baptême de feu avec Mamadou Sow et Amadou Ciré Baal qui était le porte-drapeau de la délégation.

La planche à voile aussi était à son banc d’essai avec El Hadji Babacar Wade, avec comme Président El Hadji Ameth Diene.



Les meilleurs résultats seront mettre à l’actif de hurdler Amadou Dia Bâ, 5e en finale du 400 m Haies avec 48s29, Mamadou Diallo « Rasta » 12ème de la finale du Triple saut avec 15,99 m et enfin Double Less 5e en Lutte.

Il faut aussi souligner que pour les Jeux Olympique d’hiver de Sarajevo qui se sont disputés du 13 au 19 février 1984, le Sénégal était représenté Lamine Gueye dans les épreuves de ski alpin où il sera classé 51e de la descente.



La délégation sénégalaise était composée de François Bob, Ministre de la Jeunesse et des Sports, Lamine Diack, Président du CNOSS, Abdoulaye Makhtar Diop, 2e Vice-président, Dr Lamine Thiam, 3e Vice-président chargé du volet médical, Cheikh Maguette Ndiaye, Secrétaire Général, Cheikh Talibouya Thiaré , Secrétaire Général Adjoint, Albertine Conçalves Trésorière Générale du CNOSS, Garang Coulibaly Directeur Technique CNOSS.

7-SÉOUL 1988

Le Sénégal sera à sa 7e participation avec 23 sportifs dont 22 hommes et 1 femme dans 4 disciplines sportives (Athlétisme-Judo-Lutte-Natation).



L’athlétisme sera composée de Aissatou Tandian (400 m), du Porte-drapeau, El Hadj Amadou Dia Bâ (400 m Haies-4×400 m), Cheikh Tidiane Boye (1500 m), Ousmane Diarra (800 m), Joseph Diaz (100-200 m), Moussa Fall N*2 (800 m-4×400 m), Amadou Mbagnick Mbaye (100-200 m), Babacar Niang (800-4x400m), Babacar Pouye (-), Charles Louis Seck (100-200 m) et Ibrahima Tamba (200-400 m). Mamadou Ndiaye « Tokyo » était directeur technique national et Jean Gomis entraîneur national.

Le Judo avait déplacé 5 sportifs dont Aly Attyé (-78 kg), Ankiline Diabone (86 kg), Babacar Diop (-60 kg), Pierre Yves Séne (-65 kg) et Lansana Coly (+100 kg). L’équipe était entraînée par Me Amara Dabo Directeur Technique National et Abdoulaye Diba, entraîneur .



Lutte olympique avait une délégation de 4 sportifs avec Djibril Diouf (74 kg), Oumar Ngom « Cheikh Mbaba » (82 kg) Moustapha Gueye (90 kg) et Ambroise Sarr (100 kg). Deux techniciens étaient dans cette délégation, il s’agit du Directeur Technique National Ibra Yade et l’entraîneur Frédéric Rubio de la coopération française.



La Natation avec Mohamed Diop et Bruno Ndiaye (50-100 m Libre). Pour l’histoire, la natation ne faisait pas partie de la délégation. Mais les deux athlètes auréolés d’une bonne performance au retour d’une compétition internationale, le Ministre de la Jeunesse et des Sports de l’époque, Abdoulaye Makhtar Diop, demanda aux responsables du CNOSS d’intégrer ces deux athlètes dans la délégation. Il a fallu les intégrer dans le camp de jeunesse pendant 8 jours avant qu’il ne regagne le village olympique avec chacun son accréditation et plonger dans les bassins. Les deux nageurs étaient encadrés par Sidate Niane.



Pour Séoul malgré quelques bonnes performances, la médaille d’argent du hurdler El Hadji Amadou Dia Bâ au 400 m haies avec un chrono de 47s23 finira par éclipser toute les performances. Ce dernier entrait dans l’histoire de l’olympe en offrant au Sénégal sa toute première médaille et la seule olympique jusqu’à nos jours. Une grande performance pour l’athlétisme mais pour tout le sport sénégalais.



Cette délégation était conduite par Abdoulaye Makhtar Diop, Ministre de la Jeunesse et des Sports, Lamine Diack étant président du CNOSS.

Mais l’événement qui marqua les esprits fut le contrôle positif pour dopage du sprinter canadien Ben Johnson après sa victoire en finale du 100 m. Deux jours plus tard, la Commission médicale du CIO annonce qu’un stéroïde anabolisant a été détecté dans les urines de Ben Johnson, confirmant les doutes émis par Car Lewis. Le scandale est énorme, la nouvelle fait le tour du monde.

8-BARCELONE 1992

Le Sénégal sera à sa 8e participation et sera représenté par 20 sportifs dont deux femmes et dix-huit hommes engagés dans quatre disciplines sportives ( Athlétisme-Judo-Lutte-Natation).



L’athlétisme aura la plus forte délégation avec 12 sportifs et avec comme tête de fille le médaillé d’argent de Séoul, El Hadji Amadou Dia Bâ (400 m Haies,4×400 m), Oumar Loum (100-200 m, Relais 4×100 m), Seydou Loum, Mbaye Niang (800 m, 4×400 m), Lamine Samaké, Charles Louis Seck (100-200 m, Relais 4×100), Mbagnick Mbaye (100-200 m , 4×100 m), Ibrahima Tamba, Ndéye Bineta Dia (100-200 m), Aissatou Tandian (400 m). La délégation était conduite par Jean Gomis, Directeur Technique National, Mamadou Ndiaye « Tokyo », entraîneur du sprint long, Lamine Ndaw entraîneur du sprinter court et Momar Mbaye entraîneur des haies.



Le Judo viendra avec son armada composé de Khalifa Diouf (-), Amadou Gueye Diop (-), Moussa Sall (-), Malick Seck (-), Mar Seck (-), Pierre Yves Séne (-), Ali Attyé (-).Ils étaient encadrés par Me Amara Dabo, Directeur Technique, Ankiline Diabone et Hamid Rajab, entraîneurs.

La Lutte avec Ambroise Sarr, Mor Wade dit Mor Fadam, Bounama Touré dit Toubabou Dior. Ibra Yade avait conduit la délégation.



Enfin la Natation qui ne sera présente qu’avec deux seuls sportifs, Mohamed Diop et Bruno Ndiaye (100-200 m nage libre). Ils ont été encadrés par Sidate Niane.

Les résultats ont été en deçà des attentes. La délégation était conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdoulaye Makhtar DIOP. Lamine Diack était le Président du CNOSS, il était accompagné par Moctar Guene de l’AFABA, son frére Abdoulaye Seye Moreau, Albertine Conçalves, Dr Lamine Thiam, entre autres. Le porte-drapeau de la délégation était Mor Wade dit Mor Fadam.

9-ATLANTA 1996

Le Sénégal sera à sa neuvième participation avec 11 athlètes des trois disciplines sportives ( Athlétisme -Lutte-Judo).

L’athlétisme toujours au rendez-vous avec des athlètes ayant fini de faire leurs preuves sur le continent et il ne restait qu’à confirmer sur le plan mondial. Dans cette sélection il y aura Cheikh Touré (Longueur), Aboubacry Dia, Moustapha Diarra, Ibrahima Wade, Hachim Ndiaye 400 m-4×400 m), Ibou Faye (400 m Haies-4×400 m) Oumar Loum (100-200 m), Hamidou Mbaye (400). L’équipe était conduite par Jean Gomis Directeur Technique National et El Hadji Amadou Dia Bâ coach de l’équipe du relais 4×400 m.



La délégation de la Lutte sera composée de trois sportifs. Notamment Félix Mala Diedhiou. (74 kg) , Alioune Diouf (82 kg), Cheikh Oumar Ngom, (68 kg) encadrée par Ibra Yade, le Dr Alioune Sarr étant Président du Comité National de Gestion de la Lutte.



Le Judo n’aura que deux représentants, Khalifa Diouf (+100 kg) et Abdoul Karim Seck (-65 kg). Ils seront managés par Alassane Thioub, Me Amara Dabo, Président de la Fédération de Judo.

La meilleure performance viendra encore de l’athlétisme avec l’équipe du relais 4×400 m masculin composée de Moustapha Diarra, Aboubacry Dia, Hachim Ndiaye et Ibou Faye qui se classe 4e de la finale olympique avec un temps de 3 mn 00s 64. Une équipe qui aurait pu monter sur le podium n’eut été la blessure à l’INF de Paris du meilleur de la distance, Ibrahima Wade. L’équipe sénégalaise pouvait même décrocher la médaille de bronze, derrière les États-Unis intouchables à l’époque. Il faut rappeler que quelques mois après un des relayeurs américains a été pris pour dopage et donc les américains auraient dû rendre la médaille. le Sénégal n’a pas bougé. il y a plus de 10 ans de cela il a reconnu officiellement qu’il s’était dopé à Atlanta. Donc le Sénégal a raté à la médaille à cause de la triche d’une grande nation de sport.

La délégation était conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ousmane Paye. Lamine Diack étant le président du CNOSS, Cheikh Tidiane Touré était le porte-drapeau.

10-SYDNEY 2000

Le Sénégal sera à sa 10e participation avec 26 sportifs répartis dans six disciplines sportives ( Athlétisme-Judo-Lutte-Natation-Basketball-Boxe).

La délégation est conduite par le Ministre des Sports Joseph Ndong, nouveau patron du sport sénégalais sous le magistère du Président Abdoulaye Wade qui venait de remporter l’élection présidentielle après un second tour devant le Président Abdou Diouf après 40 ans de règne du régime socialiste. Lamine Diack est toujours Président du CNOSS, Mame Tacko Diouf étant la porte-drapeau. Pour la première fois on venait de désigner une femme comme porte drapeau de la délégation, surtout que cette délégation comptait plus de femmes que d’hommes.

L’athlétisme aura comme tête de file la porte-drapeau, Mame Tacko Faye (100-400 m Haies), Aida Diop (100-200 m), Amy Mbacké Thiam (400 m), Sophie Domenech (400 m), Jean Dominique Diémé (400 m Haies), Ibou Faye (400 m Haies), Hachim Ndiaye (400 m), Oumar Loum, Ousmane Niang, Youssoupha Sarr (400 m). Ces athlètes étaient encadrés par Jean Gomis, Directeur Technique National, Lamine Ndao étant entraîneur et Alioune Sow président de l’instance fédérale.

Le judo avait dans ses bagages Adja Marième Diop, la championne d’Afrique en titre de plus de 78 kg qui a été éliminée dès le premier tour par la Britannique Karina Bryant. La délégation était composée du Président de la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées, El Hadji Moussa Dia et du Directeur Technique National Hamid Rajab.

La lutte aussi n’avait qu’un seul représentant, en la personne de Alioune Diouf dans la catégorie de -85 kg accompagné par Ibrahima Sarr Directeur administratif du CNG de lutte et Abdou Badji Directeur Technique National.

La natation viendra avec deux nageurs Zeina Sahéli (100 m nage libre) se classant 50e sur 54 avec un chrono de 1.07.37, et Malick Fall (100 m brasse) avec un temps 1.08.60 tous deux éliminés au premier tour, car ayant aussi bénéficié du Wild Card (invitations).

La Boxe sera aussi présente avec un seul puncheur, El Hadji Djibril Fall en mi-lourd -81 kg qui sera éliminé au premier tour .

Enfin le Basket-ball féminin qui participe pour la première fois à une olympiade, après la conquête du titre de championne d’Afrique sera logé dans le Groupe A, aux côtés de l’Australie, de la France, du Brésil, de la Slovaquie et du Canada. L’équipe comprend dans ses rangs Coumba Cissé, Adama Diakhaté, Khady Diop, Bineta Diouf, Mborika Fall, Awa Gueye, Mariéme Lô, Mame Maty Mbengue, Astou Ndiaye, Khady Yacine Ngom, Ndialou Paye. Elle était coachée conduite par Ousseynou Ndiaga Diop et Pape Moussa Touré. Maguette Diop étant le Directeur Technique National. Pour son baptême de feu, la sélection nationale perdra tous ses matches les armes à la main, face à l’Australie (39-96), France (39-75), Brésil (48-82), Slovaquie (32-68) Canada (41-62) et pour les 11ème et 12ème places contre la Nouvelle Zélande (69-72). Elle venait de vivre l’expérience des Jeux Olympiques dont le niveau était très relevé. Il faut aussi souligner que les performances n’ont pas été atteintes et, hormis les demi-finales de Amy Mbacké Thiam au 400 m dames 51.60 et le relais 4×400 m hommes Avec Oumar Loum, Ousmane Niang, Youssoupha Sarr et Ibou Faye 3,02.94, rien n’à se mettre sous la dent.

Au cours de ces Jeux, les joueuses de l’équipe nationale féminine de basket-ball , se sont surtout plaintes de la mauvaise qualité des équipements sportifs, au point même de vouloir boycotter les preuves. Il aura fallu une médiation de certains dirigeants pour les en dissuader avant que les autorités n’aillent acheter des équipements spécifiques plus adaptés.

11-ATHÉNES 2004

Le Sénégal sera à sa 11e participation avec une délégation de 16 sportifs dans 6 disciplines sportives avec l’athlétisme, le judo, la lutte, l’escrime, la natation et le Tennis de Table. Une délégation de sportifs comprenant 10 femmes et 6 hommes.

L’athlétisme aura comme tête de file Amy Mbacké Thiam qui a souffert des amygdales et Fatou Binetou Fall (400 m-Relais 4×400 m), Aida Diop (200 m), Aminata Diouf (200 m-Relais 4×400 m), Mame Tacko Diouf (400 m Haies-Relais 4×400 m), Aminata Sylla (400 m-Relais 4x400m), Kéne Ndoye (Longueur-Triple Saut), Ndiss Kaba Badji (Longueur-Triple Saut), Abdoulaye Wagne (800 m). L’équipe était conduite par Amadou Diao, Directeur technique et Babacar Cissé entraîneur .



La lutte sera au rendez-vous avec Matar Séne « Rock Mbalakh) qui sera encadré par Abdou Badji Directeur Technique National.

Le Judo aussi aura une seule représentante en la personne de Hortense Diedhiou qui sera encadrée par le Directeur Technique National Hamid Rajab.

La Natation aura deux représentants , Malick Fall (50-100 m brasse) qui est le porte-drapeau de la délégation et Khadija Ciss (200-800 m nage libre).

L’Escrime fait son baptême du feu avec Nafissatou Touré et Aminata Ndong.

Le Tennis de table est aussi à son banc d’essai avec Mohamed Gueye.

Cette campagne ne laissera aucun bon souvenir comme grande performance, sinon la demi-finale au 400 m dames de Fatou Binetou Fall, seule éclaircie dans la grisaille.

La délégation étant conduite par Youssoupha Ndiaye, Ministre d’État, Ministre des Sports, Abdoulaye Seye Moreau étant Président du CNOSS, Cheikh Tidiane Thiaré Secrétaire Général et Santhi Séne Agne Secrétaire Général adjoint. Le nageur Malick Fall était le porte-drapeau.

12-BEIJING 2008

Le Sénégal sera à sa 12ème participation. La délégation sénégalaise était présente avec 16 athlètes dans 7 disciplines sportives (Athlétisme-Judo-Lutte-Natation-Teakwondo-Escrime-Canoë-kayak), auxquels s’ajoutaient deux participants aux Jeux paralympiques.

Le Comité National Olympique Sportif Sénégalais avait octroyé des bourses ainsi qu’une aide pour les athlètes à la recherche de qualification. En outre, le Président Mamadou Diagna Ndiaye avait promis aux futurs médaillés d’or, des récompenses substantielles, notamment 25 millions de francs CFA. Le Directeur Technique National de l’Athlétisme Amadou Diao sera renvoyé des Jeux. Son seul tort c’est d’avoir brandi une banderole où on pouvait lire : « Amitiés d’abord, compétition ensuite ». Et ce, le jour de l’ouverture des Jeux. Ce qui a valu au retrait de son accréditation et de rapatriement de Pékin. Pour lui ce message ne pouvait nullement nuire car cela cadrait avec les valeurs de l’olympisme. Mais l’article 58 du CIO interdisait toute propagande ou manifestation.

L’athlétisme sera aux Jeux avec 3 athlètes, Ndiss Kaba Badji (Longueur-Triple Saut), Abdoulaye Wagne (800 m) 5e de la 7e série est éliminé dès le début. Amy Mbacké Thiam (400 m). Cette dernière pourtant qualifiée, ne sera pas au rendez-vous pour avoir annoncé sa décision de ne pas participer aux Jeux Olympiques.

Le Judo aura la plus forte délégation avec Hortense Diédhiou (48 à 52 kg), qui se fera éliminer par l’algérienne Soraya Hadad, qui récolte la médaille de bronze . Gisèle Mendy (63 à 70 kg), Cécile Hanne (57 à 63 kg) , Dieguy Bathiliy (+ 100 kg) ont et battus dès le premier tour.

La Lutte sera présente avec Adama Diatta (55 kg) qui sera battu par le Japonais Tomohiro Matsunaga avant d’être repêché et subir une nouveau revers aux points devant le Turc Akgui Sezar.

La Natation sera encore au rendez-vous avec Malick Fall (100 m brasse) et Bineta Zahra Diop (100 m papillon), éliminés au premier tour.

Le Taekwondo aussi est présent avec Bineta Diédhiou (55 kg) cette dernière est l’a porte-drapeau de la délégation sénégalaise. Elle gagne en 8e finales face Vietnamienne Nguyen Thi Hoai Thu 9e mondiale avant de se faire éliminer en quart de finale l’italienne Véronica Calabrese 2e mondiale.

L’Escrime va aligner trois escrimeurs avec Nafi Touré (Sabre féminin) s’incline au premier tour, tout comme Abdoulaye Thiam. Quant à Mamadou Keita (Sabre masculin) il élimine le Japon Satoshi Ogawa avant d’être éliminé au second tour par le Roumain Rares Dumitrescu.

Le Canoë-kayak sera aussi de la partie avec Assane Dame Fall en épreuves vitesse eau calme 500 et 1000 m, Kathia Bâ en épreuve eau calme 500 m.

La délégation sénégalaise conduite par le ministre de des Sports Bacar Dia, Mamadou Diagna Ndiaye étant Président du CNOSS. La délégation sénégalaise sera forte d’une équipe de 19 officiels constituées d’entraîneurs, de médecins et d’administratifs.

Pour ces Jeux Ndiss Kaba parviendra à tirer son épingle du jeu en se qualifiant en finale du concours de la Longueur. En finale, il rate de peu son podium car le matin il avait participé aux qualifications du Triple saut et ce qui avait posé le problème du management de nos délégations dans ces grandes compétitions. Ndiss Kaba Badji sera devancé par le Panaméen Irvine Salado 8,34 m, suivi de Godfrey Khosto Mokoena de l’Afrique du Sud 8,24 m qui s’empare de la médaille d’argent. Le bronze est allé au Cubain Ibrahim Camejo 8,20. La quatrième place est revenue au Zimbabwéen Ngonidzashe Makusha 8,19. Un quinté où l’on retrouve 3 africains. Ce qui dénote à l’époque du bon niveau africain dans les concours de saut à la Longueur et au concours du triple saut.

13-LONDRES 2012

Le Sénégal participe aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres au Royaume-Uni du 27 juillet au 12 août 2012. Il s’agit de sa 13e participation à des Jeux d’été.

Le Sénégal dispose de six représentants en athlétisme. Amy Mbacké Thiam et Ndeye Fatou Soumah (400 m), Amy Séne (Marteau), Moussa Dembélé (110 m haies), Mamadou Kassé Hanne (400 m haies) et Ndiss Kaba Badji (Saut en Longueur)

Les athlètes du Sénégal ont jusqu’ici atteint les minima de qualification dans les épreuves d’athlétisme suivantes (pour chaque épreuve, un pays peut engager trois athlètes à condition qu’ils aient réussi chacun les minima A de qualification, un seul athlète par nation est inscrit sur la liste de départ si seuls les minima B sont réussis).

Chez les hommes, Moussa Dembele est éliminé en série du 110 mètres haies après avoir chuté sur la huitième haie. Mamadou Kasse Hanne bat son record personnel du 400m haies en demi-finale, en revanche, cela est insuffisant pour se qualifier en finale. Au saut en longueur, Ndiss Kaba Badji réalise 7,66 m et ne parvient pas à se qualifier pour la finale.

Chez les femmes, Ndeye Fatou Soumah est engagée sur deux épreuves. Sur 200 mètres, elle est éliminée en série (23s89) tandis qu’elle atteint les demi-finales du 400m. Quant à Amy Mbacke Thiam, elle est éliminée en série du 400 mètres. Au lancer du marteau, Amy Sène est éliminée en qualifications (65,49m).

Au Canoë-Kayak Ndiatte Gueye sort en demi-finale du 1000 m avec un 13éme place. L’escrime est présente avec un seul participant en la personne de Alexandre Bouzaīd qui perd en quart de finale face à l’Italien Paolo Pizzo.

La Lutte est représentée par Malal Ndiaye (-120 kg) et Isabelle Sambou (-48 kg). Cette dernière termine cinquième en moins de 48 kg, ratant de peu de monter sur le podium olympique en perdant la médaille de bronze sur tirage au sort.

Le Teakwondo avec Bineta Diédhiou (-57 kg) qui est à sa seconde participation aprés celle de 2008 à Beijing. Elle est battue au premier tour par la Finlandaise Suvi Mikkonen.

Le Judo vient avec une seule ambassadrice en la personne de Hortense Diédhiou porte-drapeau de la délégation sénégalaise. Hortense Diédhiou sera éliminée du tournoi de judo des Jeux Olympiques de Londres, à partir du tableau des 16 (huitièmes de finale) par l’Autrichienne Sabrina Filzmoser.

La Natation aura deux représentants, avec Malick Fall au 100 m brasse qui termine 37éme et Mariéme Faye au 100 m nage libre qui prend la 46ème place.

Le Football sera au rendez-vous de cette grande fête du sport pour la premiére fois avec une équipe composée de Ousmane Mané (Diambars Fc), Issa Ndiaye , (AS Douanes), Abdoulaye Bâ ( Académie Coimbra), Saliou Ciss (Tromso IL), Serigne Modou Kara Mbodji (Tromso IL), El Hadji Sady Gueye (Diambars Fc0, Pape Ndiaye Souaré (Lille), Victor Demba Bindia (Sandefjord), Zarogo Touré (Boulogne-Sur-Mer), Souleymane cissé (Diambars Fc), Ibrahima Khalilou Seck (SAS-Épinal), Stéphane Badji (Sogndal), Pape Maly Diamanka (Rayo Vallecano), Abdoulaye Sané (Stade Rennais), Moussa Konaté Maccabi Tel-Aviv), Ibrahima Baldé (Osasuna), Kalidou Yéro Coulibaly (Gil Vicente), Sadi Mané (Metz).

Le Championnat d’Afrique des nations des moins de 23 ans 2011 offre trois billets qualificatifs pour les jeux olympiques ainsi qu’une place en barrage contre une nation de l’AFC Le Gabon et le Maroc en remportant leur demi-finales respectives se qualifient pour les jeux, l’Égypte en disposant du Sénégal dans le match pour la troisième place se qualifie également. Le Sénégal remporte le barrage intercontinental contre Oman, décrochant le dernier billet pour les jeux olympiques.

Le Sénégal lance sa compétition par un nul face à la Grande Bretagne à l’issue d’une rencontre disputée sur la pelouse d’Old Trafford. Les Britanniques ouvrent le score par l’intermédiaire du gallois Craig Bellamy qui reprend de volé un coup franc du capitaine Ryan Giggs mal repoussé par la défense sénégalaise, à dix minutes du terme le Sénégal égalise par Moussa Konaté, qui bien lancé en profondeur trompe Butland d’un petit ballon piqué. La Grande-Bretagne commence son tournoi olympique par un match nul (1-1)..

La seconde journée est disputée le 29 juillet 2012 à Wembley70. Lors de la première rencontre l’Uruguay est surpris par le Sénégal. Les lionceaux de la Téranga ouvrent le score dès la dixième minute de jeu, sur un corner Martín Campaña repousse une tête sénégalaise directement dans les pieds de Moussa Konaté qui pousse le cuir au fond des filets. Le défenseur Abdoulaye Ba laisse ses partenaires en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu à la suite d’une faute sur Luis Suarez. Sept minutes plus tard Konaté inscrit son second but de la partie sur un nouveau corner victorieux. Malgré sa supériorité numérique pendant une heure l’Uruguay ne réussit pas à faire son retard et s’incline (2-0).

La troisième journée est décisive pour la qualification en quart de finale, le Sénégal qui n’a besoin que d’un point pour se qualifier, rencontre les Émirats arabes unis au City of Coventry Stadium. Malgré l’ouverture du score de Matar en première période, les sénégalais reviennent dans le match grâce à l’inévitable Moussa Konaté qui ramène le Sénégal à hauteur dès la reprise. Le score n’évoluant plus par la suite, le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale. Dans le même temps la Grande-Bretagne et l’Uruguay se rencontrent au Millennium Stadium de Cardiff devant 70 438 spectateurs. Les Britanniques prennent l’avantage juste avant la pause grâce à Daniel Sturridge, l’Uruguayen se procure une grosse occasion en fin de match lorsqu’une frappe de Gastón Ramírez touche les montants de Butland. Avec cette victoire 1-0 les britanniques se qualifient pour les quarts de finale tandis que l’Uruguay est éliminé.

Le Mexique vainqueur du groupe B affronte le Sénégal second du groupe A en quart de finale. La rencontre disputée sur la pelouse de Wembley Stadium devant 81 855 spectateurs. est arbitrée par le britannique Mark Clattenburg. À la 10e minute de jeu les mexicains ouvrent le score. Le coup franc excentré de Giovani dos Santos étant prolongé de la tête par Jorge Enríquez dans le but sénégalais. À l’heure de jeu Javier Aquino donne deux buts d’avance au Mexique en profitant d’un cafouillage dans la surface sénégalaise. Malmenés les Lionceaux de la Téranga reviennent à la hauteur des mexicains en sept minutes. Sur un centre de Pape Souaré Konaté réduit l’écart d’une tête piquée, puis sur un corner de Souaré Baldé égalise à la 76e minute. Plus rien n’étant marqué les deux équipes disputent une prolongation. En prolongation, sur une erreur du défenseur central sénégalais El Hadj Sady Gueye, Giovani dos Santos récupère le ballon dans la surface adverse avant de tromper Ousmane Mané à la 98e minute. En seconde période, de la prolongation c’est au tour d’Héctor Herrera d’aggraver le score sur une nouvelle erreur défense sénégalaise, la tête en retrait d’Abdoulaye Ba marque de puissance, la tentative de lob de Giovani dos Santos est arrêtée par Mané mais Héctor Herrera qui a suivi pousse le ballon de la tête dans le but vide, offrant un succès (4-2) au Mexique. La délégation du Sénégal était conduite par El Hadji Malick Gakou, Ministre des Sports, et Mamadou Diagna Ndiaye, Président du CNOSS.

14-RIO 2016

Le Sénégal participe aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 août au 21 août. Il s’agit de sa 14e participation à des Jeux d’été. Sa délégation est constituée de 22 sportifs : les 12 basketteuses de l’équipe nationale, deux athlètes, deux lutteurs, deux nageurs, un canoéiste, un escrimeur, un taekwondoïste et une judokate. La lutteuse Isabelle Sambou est désignée porte-drapeau.

À défaut d’avoir réalisé les minima de qualification, deux athlètes sénégalais bénéficient d’une invitation. Il s’agit de la lanceuse de Marteau Amy Séne, championne d’Afrique et du coureur du 400 m haies, Amadou Ndiaye, vice-champion d’Afrique. Ce dernier termine 5e de sa série est éliminée tout comme Amy Séne la lanceuse du marteau qui se classe 25e avec un jet de 64,83.

Le canoë-Kayak avec Jean Pierre Bourhis en Slalom et Abdoulaye Gueye qui s’est qualifié en remportant les championnats d’Afrique de K1000. En revanche, ce dernier est finalement déclaré inéligible par la fédération internationale de Canoë pour ne pas avoir pris part aux championnats du Monde 2015. Selon le président de la fédération sénégalaise, Ady Fall, cette non-participation est due à des difficultés dans l’obtention du visa et dans la réservation du billet d’avion. Mais Jean Pierre Bourhis ne sera pas qualifié car arrivé en 18e position.

L’Escrime revient avec un seul qualifié en la personne de l’épéiste Alexandre Bouzaid, double champion d’Afrique en titre. Il s’agit de sa deuxième participation aux Jeux olympiques Il sera battu en 16e de finale (9-15) par le hongrois Gábor Boczkós. Alexandre Bouzaid se classe 23e.

En judo, Hortense Diédhiou, porte-drapeau à Londres en 2012, participe à ses 4e Jeux olympiques. Elle est qualifiée grâce au quota continental attribué à l’Afrique. Elle est éliminée d’entrée par la néerlandaise Sannen Verhagen.

La lutte place deux combattants, Adama Diatta et Isabelle Sambou qui participent tous deux à leurs deuxièmes Jeux Olympiques. Isabelle Sambou, 10 fois championne d’Afrique, avait perdu la finale pour la médaille de bronze à Londres sur tirage au sort. Quant à Adama Diatta, il s’était hissé en quart de finale à Pékin en 2008. Isabelle Sambou est éliminée en quart de finale par la Japonaise Saori Yoshida treize (13) fois championne du monde et (3) fois champion olympique 2004 Athènes, 2008 Beijing, 2012 Londres. Ario elle sera battu en finale par l’américaine Helen Maroulis. C’était son premier combat perdu depuis 2002.Isabelle Sambou se classe 8e. Pour sa part Adama Diatta, il sera éliminé au second tour par le Panaméen champion du monde Yowlys Bonne Rodrigue. Le lutteur Sénégalais sort la compétition sans être repêché.

La natation présente deux nageurs invités au 50 m nage libre. Il s’agit de la nageuse Awa Ly Ndiaye disqualifiée pour avoir bougé avant le départ et Abdou Khadre Niane éliminé dès son premier plongeon. Il se classe tout de même au 48e rang.

Au Taekwondo, Balla Dieye double médaillé de bronze aux championnats du monde (2009 et 2013) est le premier Sénégalais à se qualifier pour les Jeux de Rio, à l’issue d’un tournoi pré-olympique organisé au Maroc. Il s’incline au premier tour face au polonais Karol Robak.

L’équipe nationale féminine du Sénégal de Basket-ball gagne sa place pour les Jeux en remportant les Championnats d’Afrique féminin 2015. Au premier tour, elle affronte les États-Unis, la Chine, le Canada, l’Espagne et la Serbie. Fatou Dieng, Mame Diodio Diouf, Aïda Fall, Mame Marie Sy Diop, Astou Traoré, Aya Traoré, Oumoul Khaïry Thiam, Oumou Kalsom Touré, Lala Wane, Maimouna Diarra, Binetou Diémé, Marie-Sadio Béatrice Roche avec comme entraineurs Moustapha Gueye et El Hadji Diop. La sélection se classe 12e sur 12.

15-TOKYO 2020

Le Sénégal participe aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo au Japon du 23 juillet au 8 août 2021, dans un contexte de pandémie avec le Covid 19. Il s’agit de sa 15e participation à des Jeux d’été. Le Comité international olympique autorise à partir de ces Jeux à ce que les délégations présentent deux porte-drapeaux, une femme et un homme pour la cérémonie d’ouverture. La nageuse Jeanne Boutbien et le judoka Mbagnick Ndiaye sont désignés porte-drapeaux de la délégation sénégalaise dont 9 athlétes engagés dans 8 disciplines sportives, Athlétisme, Canoë-Kayak, Judo, Tir, Natation, Tennis de Table, Lutte et Escrime.

En Athlétisme, Louis François Mendy, bénéficiant du Wild Card se classe 7e de sa série sur le 110 m haies avec un temps de 13’84.

Au Canoë-Kayak, Jean Pierre Bourhis se classe 17e de sa série est aussi éliminé.

En Escrime, L’épéiste Ndéye Bineta Diongue se qualifie en battant la sud-africaine Juliana Barett (15-9) en finale du tournoi de qualification africain organisé au Caire en avril 2021. Elle s’incline au premier tour face à la vice-championne du monde en titre Lin Sheng (15-6).

En Judo, Mbagnick Ndiaye exempté au premier tour s’incline au tour suivant devant le russe d’origine Tchéchéne Amerlan Tausovitch Bashaev, vice-champion du monde. Ce dernier crée la surprise en quart de finale en brisant le rêve olympique du français Teddy Riner sacré en 2012 et 2016. Il est pourtant battu dans le combat suivant face au géorgien Guran Tushishvili ; dans le tournoi de repêchage, il vient à bout de l’ukrainien Yakiv Khammo et remporte ainsi une médaille de bronze, étant alors à côté de Riner sur le podium olympique.

En Lutte, Adama Diatta se qualifie pour ses troisièmes jeux olympiques en remportant le tournoi de qualification Afrique-Océanie, organisé en Tunisie en mars 2021. Le nonuple champion d’Afrique monte de catégorie et concourt en moins de 65kg. Au premier tour, il s’incline face à l’azerbaïdjanais Hadji Aliyev, futur vice-champion olympique. En repêchage, il s’incline de nouveau, face à Daulet Niyazbekov. Adama Diatta met un terme à sa carrière à l’issue de ce tournoi où il se classe 16e de sa catégorie.

En Natation Steven aimable et Jeanne Boutbien sont retenus par le CNOSS pour représenter le Sénégal en natation, au titre de l’universalité. Ils sont tous les deux éliminés en séries, respectivement au 100 m papillon et au 100 m nage libre.

En Tennis Table, le pongiste Ibrahima Diaw se qualifie au cours du TQO africain organisé à Tunis en février 2020. Il est éliminé au premier tour par le Singapourien Clarence Chew, quatre manches à deux (4-11, 11-4, 3-11, 11-13, 11-3, 10-12).tait

Au Tir en Skeet Chiara Costa avec 108 points se classe 28e mais éliminée aussi. La délégation était dirigée par le Directeur de la Haute Compétition Léopold Germain Senghor car Matar Bâ, Ministre des Sports était en convalescence, Mamadou Diagna Ndiaye était le Président du Comité National Olympique Sportif Sénégalais.

16-PARIS 2024

Le Sénégal sera à sa séxiéme participation sur ces Jeux olympiques qui se déroulent dans la capitale française du 26 juillet au 11 août 2024. Il seront 11 athlés engagés dans 7 disciplines sportives. il s’agit de:

Louis François Mendy qualifiés en réalisant les minimas au 110 m haies avec un chrono de 13’18 le 1er juillet 2023, Saly Sarr Triple Saut qui se classe 14e sur 32 invitées et Cheikh Tidiane Diouf (Athlétisme) 45e sur 48.

Combé Seck remporte la médaille d’argent en C1 200 mètres aux Championnats d’Afrique de course en ligne de Canoë-Kayak 2023 à Abuja et obtient un ticket pour les Jeux olympiques. Yves Bourhis (Canoë-Kayak), licencié à Quimper, a décroché le quota africain pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Vainquant par la même occasion le signe indien, lui qui avait manqué d’un rien les Jeux de Tokyo 2020. Il rejoint son frère Jean-Pierre Bourhis qualifié à l’époque pour Rio et Tokyo,

Oumy Diop et Mathieu Ousmane Seye ( Natation), Aucun nageur sénégalais n’arrive à réaliser les minima de qualification. La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage obtient deux invitations au titre de l’universalité et les attribue à Matthieu Seye et Oumy Diop, championne d’Afrique en titre du 100 m papillon. Oumy Diop est retenue sur cette distance, tandis que Mathieu Ousmane Seye est retenu sur le 100 m nage libre.

Ndéye Bineta Diongue (Escrime) revient en 2024 sur les devants de la scène grâce à sa nouvelle qualification aux Jeux olympiques ce Paris pour la seconde fois après les jeux de Tokyo, grâce à sa 1re place lors des championnats de qualification à Alger. Fait notable, elle conserve depuis ces dix dernières années le plus haut niveau féminin d’escrime au Sénégal.

Ibrahima Diaw (Tennis de Table), qui s’est qualifié en faisant partie des quatre meilleurs africains au classement mondial5. Tête de série n°51, il n’est pas dispensé de tour préliminaire. Il y affrontera le Népalais Santoo Shrestha le 27 juillet.

Mbagnick Ndiaye (Judo) s’est qualifié en tant que premier africain au classement mondial des plus de 100 kg.Triple champion d’Afrique de la catégorie (2019-2020-2023), il participe aux Jeux olympiques pour la deuxième fois.

Bocar Diop (Taekwondo), originaire de Pout, dans la région de Thiès, ce jeune prodige a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris dans la catégorie des moins de 58 kg. Sans bourse olympique, il a réussi à se qualifier encore c’est le seul athlète résidant au Sénégal.

Mbaye Jacques DIOP, Journaliste

Master 2 Droit et Économie du sport

Historien du sport, Enseignant-chercheur au BEM