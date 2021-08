Gallo Ba présente ses condoléances suite au décès des deux Khalifes

La nouvelle qui a frappé le peuple sénégalais a poussé le Directeur Général de la Sogip sa à présenter ses condoléances aux familles Layennes et de Thienaba. « Je viens d’apprendre ce matin, la terrible nouvelle de la disparition de deux de nos guides religieux à savoir le khalife général des Layènes Serigne Abdoulahi Thiaw Laye et le Khalife général de Thienaba Serigne Abdourahim Seck. Je veux ici, m’incliner devant leur mémoire et rendre hommage à deux hommes de Dieu qui n’ont cessé d’œuvrer pour l’Islam et la paix au Sénégal tout au long de leur vies. Qu’Allah Les Accueille dans Son Paradis Céleste », prie Gallo Ba.