Refus de délivrance des certificats de résidence : Fallou Sylla dénonce et déplore la situation

« Depuis un certain temps, on nous refusait la délivrance du certificat de résidence, sur la base de notre appartenance politique sous prétextant que celle-ci ne serait pas favorable au maire Abdou Mbacké Ndao. Nous déplorons jusqu’à la dernière énergie, cette situation en déphasage aux principes qui fondent l’action publique qui a un caractère purement général et impersonnel. La population Mbackoise en appelle dès lors au sens élevé des valeurs de la République pour la délivrance sans délai des actes demandés étant donné que nous satisfaisons toutes les conditions d’obtention prévues par les lois et règlements », dénonce Fallou Sylla.