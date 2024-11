Gallo Ba rampe et fait allégeance à Sonko

L’information circulait déjà depuis plusieurs jours, après que le premier ministre Ousmane Sonko ait reçu les maires du département de Mbacké. Parmi ceux qui avaient pris part à la rencontre tenue à la primature, on pouvait citer le maire de Mbacké, Gallo Ba. C’est maintenant chose faite car lors de l’assemblée générale tenue à son domicile, Gallo Ba a confirmé qu’il rejoint le parti Pastef.

Expliquant les raisons qui l’ont poussé à quitter le parti du président Macky Sall, le premier magistrat de la commune de Mbacké est revenu de long en large sur la teneur de la rencontre avec Ousmane Sonko qui a demandé aux maires de le soutenir pour avoir une majorité confortable à l’assemblée nationale. Dans son intervention, le leader du Pastef a réitéré son amitié avec Gallo Ba qui était dans le parti au pouvoir mais qui n’avait jamais proféré des mots déplacés à son égard et revendique une amitié de longue date.

Et Gallo Ba de préciser qu’il n’a pas été démarché par qui que ce soit et sa venue est simplement motivée par le fait que seuls les tenants du pouvoir peuvent l’assister dans son projet de construction de la commune de Mbacké. Et d’ailleurs, il promet de faire une déclaration le 10 novembre prochain lors du meeting de Ousmane Sonko à Mbacké dans le cadre de la campagne électorale.

Très en verve, le maire Gallo Ba de dire qu’il n’a jamais été question de mettre ses intérêts personnels au détriment de Mbacké qu’il compte bâtir avec le régime actuel car le budget de Mbacké n’est pas assez consistant pour faire une quelconque réalisation dans la commune.

Toutefois il est important de noter l’absence remarquable et remarquée des partisans de Pastef à Mbacké et à Touba. En effet, il est de coutume de voir Cheikh Thioro Mbacké, Ahmadou Lo, le coordonnateur départemental de Pastef et d’autres pontes de Pastef à chaque fois qu’un responsable politique acte son allégeance au parti Pastef.

Mais cette fois ci, aucun responsable n’a effectué le déplacement pour soutenir le ralliement de Gallo Ba qui a demandé à ses militants de soutenir la liste de Pastef lors du vote du 17 novembre prochain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn