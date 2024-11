Mbacké : Rokhaya Diouf résiste à Pastef et reste avec Macky Sall

Rokhaya Diouf réitère son engagement et sa fidélité à Macky Sall

Une vague de démission est en train d’emporter beaucoup de responsables politiques locaux dans le département de Mbacké. Des maires et d’autres leaders qui ont cheminé avec le président Macky Sall ont rejoint la formation politique de Ousmane Sonko en l’occurrence le parti Pastef.

Cependant, une dame de Mbackés’est illustrée dans le chemin de la fidélité et de l’engagement aux côtés du président Macky Sall. Rokhaya Diouf dite Daba puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a adressé une déclaration pour réitérer son ancrage politique au sein de l’alliance pour la république.

Voici le texte

Déclaration de fidélité et d’engagement au sein de l’APR

Dans un contexte où certains préfèrent renoncer à nos valeurs pour rejoindre le parti au pouvoir, je tiens à affirmer clairement mon engagement et ma loyauté envers l’Alliance pour la République (APR) et mon soutien indéfectible au Président Macky Sall.

Ni mon éducation, ni ma conscience sociale, encore moins mes principes, ne me permettent de suivre ceux qui se laissent guider par des intérêts personnels et égoïstes. Je demeure profondément attachée aux idéaux de notre parti, convaincue que le véritable engagement politique ne peut être motivé par la recherche de privilèges, mais doit reposer sur une vision commune d’un Sénégal juste, prospère et solidaire.

Plus que jamais, je choisis de rester aux côtés de ceux qui, avec sincérité et intégrité, portent haut les valeurs de justice et de bonne gouvernance. Mon attachement à l’APR est un engagement envers un avenir meilleur pour notre pays, ancré dans le respect des principes fondateurs de notre parti.

Je m’engage à poursuivre ce combat avec détermination, aux côtés du Président Macky Sall, et à me battre contre toute forme d’injustice et de mal-gouvernance. Car au-delà des intérêts partisans, mon implication est, et restera, guidée par la conviction que le Sénégal mérite des leaders qui placent le bien commun au-dessus des ambitions personnelles.

En restant fidèle à l’APR, je réaffirme ma volonté de contribuer, avec tous les militants engagés, à bâtir un Sénégal où règnent l’équité, l’intégrité et le progrès pour tous.

Rokhaya DIOUF,

APR Mbacké