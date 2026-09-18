Gambie : 138 personnes interpellées avant un départ clandestin vers l’Europe

La police gambienne a empêché, ce vendredi 18 septembre, une tentative de migration irrégulière par voie maritime. Au total, 138 personnes, dont des ressortissants sénégalais, ont été interpellées au village de Madiana, en Gambie.

Le groupe interpellé est composé de 126 hommes et 12 femmes, originaires de la Gambie, du Sénégal, du Mali et de la Guinée. Selon les informations disponibles, ces personnes se préparaient à prendre part à une tentative de départ clandestin vers l’Europe par voie maritime.

L’intervention des forces de l’ordre gambiennes a permis d’empêcher le départ de l’embarcation et d’interpeller l’ensemble du groupe présent sur les lieux.