Gambie : Cissé Lô rencontre le leader de l’opposition…

La République sœur de Gambie renoue,depuis quelques semaines, avec les séries de manifestations.Le mouvement « Tree years Jotna »(trois ans ,c’ est maintenant !),une trouvaille regroupant l’ opposition la plus significative au pays de feu Dawda K.Diawara,continue d’investir les rues pour réclamer le départ du Président Adama Barrow.Ce lundi,le Président du Parlement de la Communauté Économique des États de l’ Afrique de l’Ouest (CEDEAO),son Excellence Moustapha Cissé Lo a ,ainsi, entamé une médiation pour un dénouement heureux de cet » malentendu ».A la tête d’ une très respectable délégation de son organisation,il a été l’ hôte du leader de l’ opposition,Mes.Useyni Darboe.,par ailleurs,chef du parti United Democratic Party (UDP).Reçu au siège de sa formation politique, le Président Cissé Lo a longuement discuté avec M.Darboe. Il lui a demandé d’être un artisan de la paix et de la stabilité dans ce petit pays d’ Afrique de l’ Ouest qui sort,sans remonter si loin,d’ une longue nuit dictatoriale.Le Président de la CEDEAO qui a pris congé de son hôte,a propos également de rencontrer les autres acteurs et de l’ opposition et du pouvoir pour promouvoir la paix,la concorde,la stabilité et le dialogue dans le respect mutuel.

Ibrahima NGOM