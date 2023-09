Gamou 2023 : Le Premier ministre rassure Tivaouane

Les mesures de sécurité seront renforcées à Tivaouane, durant la période du Gamou. L’annonce a été faite par le Premier Ministre, Amadou Bâ, par ailleurs candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).

« J’ai vu le khalife Seydi Babacar Sy Mansour. Il a beaucoup prié pour le Président de la République, pour le Sénégal et pour nous-mêmes. Nous avons eu à échanger sur certaines préoccupations. L’objet de ma visite étant de vérifier si les dispositions prises par le gouvernement sur instruction du Chef de l’Etat Macky Sall ont été totalement respectées », a souligné Amadou Ba.

« Cette année, comme celles à venir, le Mawlid coïncide avec l’hivernage. Il est donc impératif que nous prévenions tout cela mais, Dieu merci, les travaux engagés par le Président Macky Sall sont achevés. Et jusqu’à présent, les pluies que nous avons dans cette localité de Tivaouane ont été correctement absorbées », a noté le Premier Ministre. Qui a aussi soutenu que le Président de la République a donné des instructions afin que la sécurité soit renforcée.

« Sur instruction du Président de la République, j’ai demandé au gouverneur qui a déjà évalué ses besoins, de se référer aux Ministres de l’Intérieur et des Forces Armées, avec qui j’aurai des échanges pour que la sécurité soit renforcée », poursuit-il.

Le premier Ministre s’est réjoui de la mise en service du forage que le Président, Macky Sall avait demandé de réaliser dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Tivaouane.

« C’est un plaisir de savoir que le forage que le Président de la République avait recommandé de réaliser dans l’enceinte de la Mosquée pour alimenter ce lieu de culte et une partie de Tivaouane, est aujourd’hui fonctionnel. Et, cette année, en plus des dispositions traditionnelles, ce forage va venir s’ajouter à la production d’eau. Et, nous pensons que ça devait suffire. Dans tous les cas, des dispositions seront prises avec les sapeurs-pompiers et le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement afin que nous ayons suffisamment de citernes sur place, pour parer toute éventualité », rassure Amadou Ba. D’une manière générale, il a décerné une note positive à l’état d’exécution des travaux comme le chantier de l’Hôpital de Tivaouane.