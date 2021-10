Gamou : Les recommandations du Khalife des Tidianes

Comme en 2020, le Mawlid à Tivaouane ne sera pas célébré sous sa forme habituelle. Le khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, après avoir consulté ses conseillers médicaux et frères, a demandé aux fidèles de célébrer le Gamou dans leur intimité. Cela dans le but de « ne pas annihiler les efforts consentis, jusqu’ici, par les médecins pour arriver à bout de la pandémie de Covid-19 ».

Le message du Khalife a été livré par Serigne Hamid Sy en compagnie de Serigne Habib Sy ibn Serigne Mansour Sy Borom Dara Ji. « Devant une telle situation et devant l’impossibilité matérielle de mettre en place le dispositif organisationnel et sanitaire adéquat, dans un laps de temps aussi court, pour garantir à chaque fidèle la sécurité de sa personne et de ses proches, le Khalife général des Tidianes a pris la responsabilité de ne pas célébrer le Gamou dans sa forme habituelle. Il n’interdit à personne de le célébrer selon ce que sa conscience lui dicte. Mais il invite les fidèles qui ont choisi de faire de Tivaouane leur source d’inspiration à s’en tenir à l’esprit de cette commémoration dans leur intimité, par la prière, la lecture du saint Coran, les invocations, le repentir et le retour scrupuleux à Dieu. Il les exhorte à fuir le blâmable et ce qui y incite pour ne rechercher que les grâces promises à ceux qui prient sur le Meilleur des Hommes et se délectent des grâces et bénédictions infinies attachées à sa personne. Comme nous y invite le Coran, sourate 33 Al Ahzâb verset 56, « Certes,Allah et Ses Anges prient sur le Prophète. O, vous qui croyez, priez sur lui et adressez [lui] vos salutations », a déclaré le khalife par la voie de Serigne Hamid Sy repris par Emedia.