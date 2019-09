Les débuts du duo Idrissa Gueye – Marco Verratti au milieu laissent à penser que le PSG pourrait avoir trouvé la solution à ses soucis dans l’entrejeu. Mais la paire doit être mise à l’épreuve en Ligue des Champions et la réception du Real Madrid donnera une idée plus précise de son potentiel.

La succession de Thiago Motta est un sujet au PSG depuis des années. Pas suffisamment anticipée, plombée par des erreurs de casting (Yohan Cabaye, Benjamin Stambouli, Grzegorz Krychowiak, Leandro Paredes), elle a laissé Paris avec un trou béant au milieu avec le déclin puis le départ à la retraite de l’Italien. Mais le club de la Capitale a peut-être trouvé ce qu’il lui fallait pour le combler. Déjà dans le viseur du PSG en janvier, Idrissa Gueye est arrivé avec la mission compliquée de faire enfin oublier Motta. Recruté pour 32 millions d’euros à Everton, l’ancien Lillois a vite conquis son monde. Son retour tardif de vacances, après avoir mené le Sénégal jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, ne l’a pas empêché de rapidement trouver ses marques dans le collectif parisien.

GUEYE, LE CHAÎNON MANQUANT ?

En trois matchs de championnat, il a déjà apporté tout ce qui était attendu de lui : volume de jeu, activité à la récupération, équilibre tactique et bonne première relance. Des qualités après lesquelles le PSG courait désespérément. « C’est un joueur dont on avait vraiment besoin, a reconnu Marco Verratti mardi en conférence de presse. Il travaille beaucoup pour l’équipe. Il est très disponible, il a une forte personnalité. Il s’est vite intégré dans le groupe et sur le terrain. C’est un joueur très intelligent, parce que ce n’est pas facile d’être performant après 2-3 matchs. Ça faisait un moment que Thomas (Tuchel) suivait Idrissa et il avait raison. (…) Peut-être qu’il ne va pas marquer 10 buts, mais on en avait vraiment besoin. » Gueye, qui fêtera ses 30 ans la semaine prochaine, est un vrai choix de l’entraîneur parisien. Et pour cause, Tuchel a pesté pendant toute la saison passée sur les manques de son effectif dans l’entrejeu. En particulier sur ce rôle si particulier de milieu défensif, dans un double pivot ou en sentinelle dans un 4-3-3.

VERRATTI « PLUS LIBRE » À CÔTÉ DE GUEYE

Testé seulement dans la première configuration pour l’instant, Gueye libère Verratti par son travail. « Avoir Idrissa à côté, c’est différent, a lancé l’international italien. Je jouais un peu tout seul au milieu avec des joueurs très offensifs, je devais m’occuper de l’équilibre de l’équipe pour ne pas prendre des contres tout le temps. Je me sens plus libre. » Un succès contre Toulouse (4-0), Metz (0-2) ou Strasbourg (1-0), même si elle a montré des failles à la perte du ballon face au Racing, l’association demande confirmation au niveau supérieur. Elle en aura l’opportunité dès mercredi avec la réception du Real Madrid pour l’entrée en lice du PSG en Ligue des Champions (21h00). A priori, Tuchel pourrait installer un 4-3-3 en raison des absences de Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Le technicien allemand pourrait alors adjoindre Ander Herrera à Gueye et Verratti.

GUEYE ATTENDU AU TOURNANT EN C1, VERRATTI AUSSI

Il n’en reste pas moins que le natif de Dakar sera scruté de près. Comme tout Paris, il est attendu en Ligue des Champions, là où il affiche un vrai déficit d’expérience (11 apparitions avec le LOSC en comptant les tours préliminaires). Le vécu dans la compétition, ce n’est pas ce qui manque à Verratti. Mais incapable de franchir un cap depuis un moment, il se sait lui aussi attendu au tournant. Surtout contre un Real où il avait été rattrapé par ses défauts et s’était fait expulser en 8eme de finale retour de la Ligue des Champions il y a deux ans. D’où le fait que ce premier rendez-vous européen de la saison, loin d’être décisif pour le PSG, sera déjà primordial pour son milieu. Pour montrer que les promesses de l’été sont bien plus que ça.