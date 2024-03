Gasset à l’OM…Pape Gueye revient en force et en forme

L’Olympique de Marseille (OM) est sur une bonne dynamique avec 4 matchs pour 4 victoires. Une performance que l’international sénégalais Pape Guèye salue la clairvoyance du nouveau coach Jean Louis Gasset.

Relancé par Jean-Louis Gasset après sa mise à l’écart à quelques mois de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille (OM), le milieu Pape Gueye (25 ans, 5 apparitions en L1 cette saison) a connu sa première titularisation de la saison samedi lors de la victoire marseillaise à Clermont (5-1). L’international sénégalais a tenu à remercier le nouvel entraîneur olympien.

« Quand on est un joueur de foot, on n’attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. Il est arrivé dans une position pas facile pour lui, et il a su prendre des décisions fortes. Désormais, pourvu qu’on gagne les matches, je vais continuer à travailler personnellement mais le plus important c’est le collectif », a déclaré Pape Gueye dans des propos relayés par La Provence.

Le trio de joueurs sénégalais, Papa Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr étaient tous les 3 partants.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn