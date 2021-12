Gestion catastrophique de la mairie de Ndindy, un citoyen alerte

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR, le MAIRE de NDINDY

Chers citoyens et citoyennes de Ndindy,

À travers cette lettre ouverte que j’adresse solennellement et formellement au maire de Ndindy. Cette fois-ci, ce n’est point l’adversaire politique ni le conseiller municipal encore moins le candidat à la mairie de Ndindy, mais d’un citoyen local fortement préoccupé par l’état hideux et la situation pathétique dans lequel se trouve notre chère localité.

J’aimerais vous entretenir sur un certain nombre de points et d’handicap qui plombent à mon avis le développement de Ndindy. Sur ce, je pointe la responsabilité directe du maire et je l’interpelle sur ces différents points qui mettent à nu sa gestion catastrophique, gabégique, nébuleuse et clientéliste.

Voilà en quelques points certains aspects qui corroborent et confortent notre peine, angoisse et préoccupation:

1) Où se trouvent les fonds destinés au BCI SANTÉ injustement détournés par les ouailles du maire?

2) Qu’en est-il du problème de l’eau dans toute la Commune de Ndindy? En effet au moment où ces lignes sont écrites, les 43 villages qui composent la commune de Ndindy sont sevrés d’eau. Et ceci depuis quelques jours. Monsieur le maire de Ndindy, tes concitoyens locaux sont exténués de soif. En réalité, nous manquons cette liquide précieuse, en raison de votre incurie face aux souffrances pénibles que vos administrés sont entrain de vivre avec pénibilité et pénitence.

3) Monsieur le maire à cause de votre incompétence et de votre manque d’ingéniosité, ta commune est la seule de toute la raison de Diourbel à disposer encore d’abris provisoires dans nos écoles. Quel immobilisme? Quel archaïsme? Quel sédentarisme? Si l’on sait la place qu’occupe l’éducation en ce qui concerne l’avenir d’un pays.

Mais cela ce sont en réalité, les personnes conscientes animées d’ambitions qui se préoccupent d’une telle philosophie.

C’est dommage et regrettable à votre niveau dans la mesure où l’éducation demeure et reste une compétence transférée. Qu’avez-vous fait de cette compétence? Rien. Pas d’initiatives allant dans le sens de soulager nos jeunes frères, soeurs et enfants qui souffrent le martyre dans ces classes de fortune à la merci de la chaleur, de la poussière et de l’insécurité. Vous êtes une ERREUR de l’histoire dans la mesure où vous n’apprehendez pas véritablement les questions vitales et futuristes.

4) Ndindy fait partie des communes les plus insalubres du Sénégal. On n’y trouve ni camions de ramassage d’ordures ni poubelles. Vous avez rien fait, en ce qui concerne, la politique du cadre de vie et de l’hygiène. Dans tout l’arrondissement de Ndindy, les immondices jonchent les rues et ceux-ci font, hélas, partie du décors quotidien des citoyens qui sont laissés à eux-mêmes, désoeuvrés, désorientés et désappointés. Décidément le domaine dans lequel tu as réussi, reste incontestablement celui de l’ARROGANCE et du NÉPOTISME. Le seul qualitatif qui résumé votre médiocre et étriqué bilant, reste l’ECHEC dans tous les SENS. Tu es un INCAPABLE, un TARTUFFE.

5) J’aimerais enfin terminer avec le scandale dit « Marco » dans lequel tes souteneurs ont été accusés sans pour autant que ces derniers ne puissent démonter l’accusation. Monsieur le maire, vous êtes notre honte. Tu ne vis que des misères de tes concitoyens. Les conditions misérables de ces derniers demeurent le cadet de tes soucis. Si nous étions dans une « période favorable » à une instruction judiciaire, tu allais être attrait devant les tribunaux compétents. Nous exigeons de toi, des réponses claires à chacunes de nos préoccupations. Dans le cas échéant tous les moyens légaux seront activés, déployés et mis en oeuvre pour faire jaillir la transparence gage d’une gestion sobre et vertueuse.

À bon entendeur salut!

Monsieur Mara DIOP, citoyen local de Ndindy