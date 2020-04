Gestion-Covid-19 : Abdoulaye DIOUF SARR félicité par

Jadis combattu par le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Abdoulaye Diouf Sarr vient de recevoir les encouragements de ce dernier pour sa gestion sanitaire du covid-19…

Communiqué de l’ASSAMM

Depuis l’apparition de la maladie du Covid-19 au Sénégal, le peuple tout entier a constaté, à l’unanimité, l’engagement d’un homme, très courageux, serein et intrépide, face à cette pandémie mondiale. Lui, c’est le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, qui ne cesse de se donner corps et âme, rien que pour le succès de son mentor, le chef de l’Etat Macky SALL, dans le domaine de la santé, devenu, désormais, une priorité, avant tout. Ainsi, du lundi au dimanche, dès les toutes premières lueurs jusque tard dans la nuit, il se mobilise pour combattre, sans relâche, cet ennemi invisible, très redoutable.

Pour sa détermination et sa bravoure, reconnues de tous les citoyens, d’ici et d’ailleurs, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), décerne au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, un Titre honorifique, en guise de récompense. A cet effet, un Trophée de reconnaissance lui sera remis, au Siège du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, au cours d’une cérémonie dont la date sera communiquée, ultérieurement. Selon Ansoumana DIONE DIONE, un tel acte permettra à notre pays, de mieux faire face à ce Covid-19, pour une victoire future, au grand bonheur des sénégalais.

Rufisque, le 13 avril 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)