Gestion des déchets : Une société anonyme va remplacer l’UCG

Une société anonyme va remplacer l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), a annoncé le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Sow, lors d’une rencontre son collègue des Collectivités territoriales, Oumar Guèye.

« Nous allons faire une mutation de l’Ucg pour aller vers la Sénégalaise de gestion des déchets qui va plus largement en relation avec les maires et en relation avec les collectivités territoriales, trouver un moyen d’équilibrer pour que rien n’empiète sur une compétence et qu’ensemble, nous assumions cette compétence générale », a expliqué le ministre de l’Urbanisme, dans le journal L’AS.

A l’en croire, cette question a longuement été débattue. Même s’il affirme que les discussions se poursuivent, le ministre en charge de l’Urbanisme a annoncé déjà les grandes lignes de ce projet. « Cette société mise en place permettra de prendre largement en question la problématique de la gestion des plastiques, malgré les attributions dévolues aux conseils municipaux », a-t-il fait savoir.

« Nous avons discuté d’un certain nombre de questions au cours de cette réunion, tant sur le plan programme zéro déchet que sur le programme zéro bidonville à travers sa composante du projet 100.000 logements, mais aussi sur la nécessité d’adosser notre planification urbaine au plan national d’aménagement du territoire », a ajouté Abdoulaye Sow.