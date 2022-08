Ghana : des soldats déshabillent un chanteur dans la rue

Un chanteur ghanéen du nom de Theo Versachi a été déshabillé dans la rue après que des soldats l’ont accosté pour avoir porté un camouflage militaire.

Selon plusieurs témoignages et certaines vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, le chanteur Theo Versachi qui venait de finir de manger dans un restaurant a été pris en embuscade par les militaires et contraint de se déshabiller parce qu’il portait un camouflage.

Il est contraire aux règles militaires pour les civils de porter un camouflage en ville. Dans la vidéo, le chanteur a été vu entouré de deux soldats, le forçant à retirer sa tenue…

Il y a quelques mois, les Forces armées ghanéennes (GAF) ont lancé une série d’exercices pour lutter contre la vente et l’utilisation illégales d’uniformes et d’équipements de type militaire. Ces mesures, qui renforceront les méthodes existantes, sont devenues nécessaires suite à l’utilisation continue des uniformes et accoutrements par des personnes et des institutions qui n’y ont pas été autorisées.

Ce décret stipule en partie que : « Nul ne doit porter ou utiliser des uniformes, équipements ou accessoires militaires ou tout autre matériel à moins qu'il ne soit membre des Forces armées du Ghana ». Sur la base de cette loi, Theo Versachi a été contraint de se déshabiller.