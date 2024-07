Ghana : il tente de vendre sa nièce contre un visa canadien

Le 23 juillet 2024, la police ghanéenne a procédé à l’arrestation de Nana Kofi Amofa, connu sous le nom de Kofi Yesu, un homme de 30 ans accusé d’avoir tenté de vendre sa nièce de six ans pour la somme de 150 000 GHC, en échange d’un visa canadien.

Cette affaire choquante a révélé une sombre réalité de la cupidité et de l’exploitation au sein de certaines familles.

C’est grâce à des renseignements précis que l’unité de renseignement de la police ghanéenne (PID) a pu appréhender M. Amofa. Les autorités ont reçu des informations indiquant que le suspect avait l’intention de vendre sa nièce pour financer son voyage au Canada.

Pour confirmer ces informations, les agents de la PID ont organisé une opération d’infiltration, se faisant passer pour des acheteurs potentiels.

Le mardi soir, vers 22 heures, à Gomoa Buduburam, les agents infiltrés ont rencontré M. Amofa pour finaliser la transaction. Lors de cette rencontre, Amofa a demandé la somme de 150 000 GHC en échange de la fillette. C’est à ce moment précis que les agents ont procédé à son arrestation. Interrogé par la police, Amofa a admis que l’enfant en question était la fille de son frère aîné et qu’il l’avait invitée à rester chez lui sous prétexte de lui offrir de meilleures opportunités éducatives.

Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c’est le fait que M. Amofa a utilisé la confiance de sa propre famille pour tenter de commettre cet acte ignoble. En promettant de meilleures opportunités éducatives à sa nièce, il a exploité la bonne foi de ses proches pour servir ses propres intérêts financiers.

L’arrestation de M. Amofa a suscité une vive indignation au sein de la communauté locale et au-delà. De nombreuses voix se sont élevées pour condamner cet acte odieux et pour appeler à des mesures plus strictes contre l’exploitation des enfants. Les autorités ghanéennes ont assuré qu’une enquête approfondie serait menée et que justice serait rendue pour la jeune victime et sa famille.

Source AM