Côte d’Ivoire : les enseignants en vacances…Le voleur vide leur maisons

La justice se fait entendre à Gnago. Le jeune voleur dans les maisons d’enseignants enfin arrêté

Le jeudi 25 juillet 2024, le tribunal de Sassandra a condamné K.K.W, un jeune de 21 ans, à une peine de cinq ans de prison pour cambriolage. Le jeune homme a été reconnu coupable de vole dans des domiciles d’instituteurs du village de Gnago 1, une petite localité de la sous-préfecture de Sago.

Ces faits ont été commis pendant les vacances scolaires, période durant laquelle les enseignants étaient absents. En effet, l’accusé, qui a plaidé coupable, a expliqué comment lui et ses complices avaient profité de l’absence des victimes pour forcer les portes et fenêtres des maisons. Leur but était de dérober des appareils électroménagers et des vêtements, ce qui a finalement conduit à leur arrestation.

Durant l’été, alors que les enseignants profitaient de leurs vacances, K.K.W et ses complices ont planifié leur cambriolage. Ils ont ciblé les maisons vides, pensant que leur méfait passerait inaperçu. Leur audace les a conduits à forcer les entrées des domiciles pour s’emparer de divers biens, notamment des appareils électroménagers et des vêtements.

Leur stratégie a pris fin lorsqu’un appareil volé a été retrouvé chez une jeune fille du village. Ce lien a permis aux autorités de remonter jusqu’à K.K.W, grâce à la vigilance des victimes et à la collaboration des habitants.

Après son interpellation, le jeune voleur K.K.W va purger une peine de 5 ans en prison. Aussi, faut-il rappeler que son procès a marqué la clôture de l’année judiciaire pour le tribunal de Sassandra, qui reprendra ses activités le mercredi 02 octobre 2024.

