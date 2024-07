Des insulteurs aux trousses d’Amadou Ba…Sonko prépare la guerre

Il ne parle pas, n’insulte pas et ne fait pas de bruit mais il fait peur. Amadou Ba fait trembler la galaxie Sonko. Depuis les intentions des démissionnaires de l’APR de le suivre dans sa marche politique et son déplacement fructueux dans les cités religieuses, Amadou Ba qui n’a pas encore effectué sa rentrée politique, a jeté un pavé dans la mare aux crocodiles du parti au pouvoir. L’ancien Premier ministre est la cible de puissants snipers politiques proches de Pastef qui n’hésitent à pas à s’en prendre à sa réputation. Ousmane Sonko préparerait-il le combat politique qui devrait l’opposer à la figure montante de l’opposition sénégalaise ?

Amadou Ba ferait-il peur au parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko ? Les dernières sorties politiques de certains hauts cadres démissionnaires de l’Alliance Pour la République (APR), l’ancien parti au pouvoir, ont mis le parti de Sonko dans tous ses états. Le déplacement de Amadou Ba dans la cité religieuse de Touba et dont la prochaine destination annoncée est Tivaouane, a semé le désordre dans les rangs des « patriotes » et leurs sympathisants.

Pourquoi Pastef est-il dans tous ses états ? Pourquoi les sympathisants de Pastef s’en prennent-ils à Amadou Ba ? Et pourtant ce dernier n’a pas encore fait sa rentrée politique et n’a même pas émis une seule critique à l’encontre de la gestion du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L’ancien candidat malheureux à la présidentielle de mars 2024 est silencieux depuis la proclamation officielle des résultats. Amadou Ba ne s’est pas prononcé sur l’absence du PROJET de Pastef et la continuité du PSE (Plan Sénégal Emergent dont il est le concepteur), les emprunts du gouvernement, les nominations scandaleuses et la gestion familiale de plusieurs ministères. Et c’est lui qui est attaqué.

« Amadou Ba est milliardaire ». Cette phrase est l’une des plus prononcées par le parti Pastef de Ousmane Sonko. Un des hauts cadres de ce parti a déclaré ce qui suit en parlant de amadou Ba : « Je ne pense pas que nous pourrons gérer ce pays tranquillement avec des dizaines d’opposants qui sont milliardaires. Je m’arrête là. Nous ne pourrons pas gérer ce pays avec des dizaines d’opposants milliardaires dans un pays sous-développé qu’on laisse circuler librement (…) Nous ne pouvons pas gérer ce pays dans ces conditions ». Ce qui leur fait peur, ce sont les supposés milliards de Amadou Ba qui pourraient lui servir de nerf de la guerre.

Il y a aussi le fait que l’opposant Amadou Ba est « clean » dans toutes ses gestions antérieures. Et ils le savent. Alors les militants et sympathisants de Pastef qui ne peuvent pas prouver l’origine « illicite » de ses milliards, vont tout faire pour salir sa réputation. La dernière sortie de Tounkara depuis les Etats Unis, est pathétique. Les propos de Tounkara montrent que Pastef, dans l’impossibilité de prouver les accusations portées à l’encontre d’Amadou Ba, se lance dans des grossièretés pour « salir » un homme politique. Le Pastef retourne à ses premières amours : injures et menaces.

Ce qui irrite Pastef, c’est que cet homme, Amadou Ba, le « milliardaire » « clean » est aussi le nouveau chef de l’opposition. Le statut de chef de l’opposition est attribué au candidat arrivé second à l’élection présidentielle dans ce pays qui n’est pas un régime parlementaire. Voilà ce qui fait peur à Sonko et ses ouailles. Amadou Ba est un homme qui a les moyens, un gestionnaire irréprochable et un politicien légitime qui va aller à la conquête du pouvoir. Et le Pastef a peur d’avoir un pouvoir éphémère qui risque de connaître sa fin en 2029.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn