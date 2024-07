Publication de son patrimoine…la grosse erreur du président Diomaye

Les nouvelles autorités l’ont promis, les sénégalais l’ont attendu. Le patrimoine du président de la République n’est plus un secret de polichinelle. Dans sa volonté de transparence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a publié son patrimoine. Désormais, la population sait à combien est estimé la fortune de l’actuel locataire du Palais. Mais dans sa volonté de bien faire les choses, l’ami du leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a commis un erreur et pas des moindres.

Il n’y a pas à dire, le président Bassirou Diomaye Faye veut vraiment changer les choses. Le chef de l’Etat veut faire en sorte que la rupture soit effective à tous les niveaux. Pour ce faire, il a posé un acte citoyen en publiant sa déclaration de patrimoine générale. Cette action, au-delà des exigences légales, révèle la situation financière du chef de l’Etat.

A y voir plus près, on dirait que l’actuel locataire du Palais est un homme très endetté. Selon les informations rendues publiques, le président dispose d’un total de 22.236.947 francs CFA dans ses comptes. Contre une dette totale de de 30.964.613 francs CFA. Ces chiffres révèlent une situation financière négative, avec une dette supérieure à ses avoirs.

Le salaire de Bassirou Diomaye Faye en tant que président est fixé à 4.859.302 francs CFA. En termes de biens immobiliers, le chef de l’État possède une maison à Mermoz, un terrain à Ndiaganiao, un terrain agricole de 4,3 hectares à Sandiara et un terrain nu de 202 m2 à Keur Moussa (Daral Peulh 2). Le chef de l’Etat possède un véhicule de marque Ford Explorer Platinum, acheté d’occasion en 2022 pour 13.000.000 francs CFA. La déclaration, soumise le 2 juillet 2024 au Conseil Constitutionnel, a été validée et publiée le 25 juillet 2024. Le Président a certifié l’exactitude desinformations fournies.

Mais le chef de l’Etat a commis une erreur. En pleine campagne pour l’élection présidentielle, il a publié sa déclaration de patrimoine alors qu’il n’était que candidat à l’élection et qu’aucune loi ne l’y obligeait. Mais il voulait tellement contrer Amadou Ba, accusé par les patriotes d’être un milliardaire. «Je, soussigné Bassirou Diomaye Faye, déclare que les informations fournies ici par mes soins sont sincères et complètes et correspondent à ce que j’enverrai au Conseil constitutionnel lorsque je serai élu le 24 mars 2024, après expertise des valeurs actualisées du foncier y figurant», avait-il déclaré.

Cette première déclaration de patrimoine de Diomaye diffère de la nouvelle déclaration de patrimoine. Si on compare les deux documents, on se rend compte qu’il y a des choses qui manquent. Dans sa première déclaration, par exemple, il y était fait mention de 10 millions «prêté par un ami pour le champ». Ce montant ne figure pas dans la déclaration rendue publique par le Conseil constitutionnel. A-t-il été mis dans le compte des dettes contractées ? Ou a-t-il été soldé durant ces quatre (4) derniers mois ?

Toujours dans la première déclaration, le candidat à la présidentielle avait déclaré deux véhicules. Devenu président, il ne lui reste que la «Ford Platinium acquise d’occasion en 2022». Des incohérences qui relancent le débat sur les réseaux sociaux. Un débat dont le chef de l’Etat pouvait se passer s’il ne s’était pas lancé dans une rivalité avec Amadou a en pleine campagne. La première déclaration n’avait pas sa raison d’être car elle n’était pas aucune obligation légale. C’était à l’entourage de Diomaye de le lui faire savoir.

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est à son premier couac. Personne ne doute de ses bonnes intentions. Mais s’il veut éviter les pièges, il devra s’entourer des meilleurs dans la gestion d’un État. Il est temps pour les patriotes de sortir de leur petites bulles. La poignée de personnes sur qui ils veulent compter sont incapables de faire le job à eux seuls. L’avenir nous dira si réellement la décision prise par le chef de l’Etat, de rendre public ses biens, aura les résultats escomptés dans sa lutte pour la transparence ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn