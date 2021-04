Gohou a vaincu le Covid-19 : il était gravement atteint

Michel Gohou revient de loin. Il a annoncé avoir vaincu le Covid-19 qui l’avait éloigné des siens depuis plusieurs. Sa vie désormais hors de tout danger, le comédien a traduit sa reconnaissance à l’endroit de son cercle restreint d’amis qui étaient informés de la situation qu’il vivait.

L’information était tenue secrète. Seul un cercle très restreint du comédien savait ce qu’il vivait. Gohou a vaincu le Covid-19. Et il le confie lui-même dans un message publié sur sa page Facebook. « En ce jour plein d’amour, je voudrais avec ma petite famille, mes amis et tous ceux qui ont été à côté de moi pendant mon séjour au CHU de Treichville, dire à toute la grande famille que je me porte bien à présent. Je tiens à vous dire grand merci pour cette inquiétude que vous avez eue », a-t-il confié sans toutefois dévoiler les raisons de son séjour au CHU de Treichville.

De fait, après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 dans une grande clinique de la place, la santé du comédien s’est vite dégradée et c’est sous respirateur artificiel que Michel Gohou a passé le plus grand de son séjour au CHU de Treichville. Dans cet établissement sanitaire, les inquiétudes des proches ont commencé à s’accentuer tant la maladie semblait avoir une grande emprise sur le comédien. Entre doute et espoir, les proches du comédien priaient pour le comédien.

Certains proches s’étant rendus au CHU de Treichville pendant cette période ont confié que le comédien était gravement affaibli et affecté par la maladie. Ils ont même révélé que seul Dieu pouvait opérer le miracle. Mais au fil du temps, le comédien a commencé à ‘’revenir à la vie’’ et les praticiens ont pu dompter le mal. Pour ceux donc ayant vu le comédien, c’est un miracle que le comédien a pu vaincre ce Covid-19.

Depuis peu, après avoir quitté le CHU de Treichville, le comédien Gohou se repose à la maison et reçoit même des visites de proches.