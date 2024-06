Gorgui Sy Dieng invité à sortir de sa retraite…pour une «ultime mission»

Me Babacar Ndiaye demande à Gorgui Sy Dieng de sortir de sa retraite pour une «ultime mission». Le président de la Fédération sénégalaise de Basketball estime qu’il doit revenir pour accompagner les jeunes joueurs en devenir lors de l’Afrobasket 2025.

« J’estime que Gorgui Sy Dieng doit revenir en sélection. Je ferai tout pour le réaliser. Il doit revenir et donner un coup de main à sa sélection. Le Sénégal a besoin de lui pour l’Afrobasket 2025 surtout pour accompagner ces jeunes joueurs en devenir. Il a 34 ans et on voit des joueurs de 37 ans qui jouent. Je peux donner l’exemple de Carlos Morais ou Souleyman Diabaté. Gorgui a une hygiène de vie remarquable. C’est un garçon poli et qui a toujours répondu à l’appel de la patrie », a-t-il confié dans un entretien accordé à Record, repris par Senego.

« Aujourd’hui », ajoute-t-il, « nous devons le convaincre de revenir sur sa décision au moins pour cet Afrobasket. Il n’a jamais dit non au Sénégal et s’est toujours investi. Gorgui est un soldat sur et en dehors des parquets. Ses actions sociales en direction de la population sont aussi visibles. C’est un dernier service qu’on lui demande pour l’amour de la patrie. C’est l’un des rares joueurs NBA qui disputaient les fenêtres éliminatoires de la FIBA ».

Me Babacar Ndiaye veut impliquer l’Etat pour le convaincre. « Je demande aussi à l’État de jouer sa partition pour qu’on puisse le convaincre. La compétition ne devra pas poser problème car il y aura la BAL. Il pourra aider l’équipe sénégalaise qualifiée pour la Saison 5 de la BAL. L’argent ne devrait pas être un souci. Gorgui n’a pas de problème d’argent pour avoir fait 10 ans en NBA. La BAL pourrait lui permettre de retrouver la compétition et d’être apte pour l’Afrobasket », a-t-il expliqué.

Pour le patron du Basketball sénégalais, l’ancien joueur des Spurs ne doit pas quitter comme ça l’équipe nationale. » Gorgui Sy Dieng a fini meilleur marqueur des deux derniers Afrobasket. Mieux, il était dans le 5 majeur de ces tournois. Ce n’est pas un joueur qui doit quitter comme ça la sélection. Le Sénégal avec ou sans Gorgui, ce n’est pas la même chose. Je sais qu’il n’est pas vieux car il a une hygiène de vie remarquable. C’est un patriote et un soldat. Il n’a jamais tourné le dos à l’équipe du Sénégal », a-t-il souligné.