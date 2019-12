Goumbala : « le peuple n’a plus confiance en Macky »

Mamadou Goumbala, responsable du parti Rewmi était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Pour lui, il existe une réelle crise de confiance entre Macky et le peuple : « Il y a une rupture de Confiance entre la parole de Macky Sall et les sénégalais. En atteste de ce qu’il avait dit ne jamais nommer son frère entre autres.La bombe sociale au Sénégal c’est les jeunes qui vendent la pacotille et les marchands ambulants. Il faut voter une loi d’amnistie qui va faire remettre toutes les pendules politiques à l’heure car les partisans de Macky Sall sont plus mouillés que tous les autres. C’est lui qui a mis le coude sur les dossiers qui épinglent ses partisans.