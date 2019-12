Mamadou Goumbala, responsable du parti Rewmi était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Ancien numéro 2 du parti de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse, il revient sur son départ de l’AFP quand Niasse l’a copieusement insulté : « En 2012, je suis venu lui demander de prendre ma liberté politique et il m’avait demandé de continuer à cheminer avec lui jusqu’à ce qu’il déclare que l’Afp n’aura pas de candidat en 2017. C’était comme un coup de massue sur ma tête alors qu’il y avait des jeunes comme Malick Gackou, Dr Malick Diop et autres. Je l’ai défié devant l’assistance en le désavouant publiquement. Ma réaction l’a tellement surpris et avec des yeux hagards, il m’a regardé. Il m’a insulté avec ses valets en me traitant d’imbécile. Alors que j’avais la possibilité de faire voter une motion de destitution avec les autres militants ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn