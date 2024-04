Gouvernement Diomaye 1 : Mbacké et Touba zappées

Au lendemain de la publication du premier gouvernement sous le magistère du Président Bassirou Diomaye Faye, des grincements de dents se faisaient sentir dans la réaction des mbackois. Et pour cause, ils espéraient retrouver un des fils de Mbacké dans l’attelage gouvernemental pour avoir réalisé un score fleuve lors de la dernière élection présidentielle qui a vu le président Diomaye Faye porter à la tête du pays.

La réaction de Pape Cheikh Fall, par ailleurs animateur d’un panel qui regroupe plus de 1000 personnes, le constat est amer car, selon ses dires, le duo Diomaye- Sonko a purement et simplement trahi la commune de Touba et celle de Mbacké qui ont chacune participé quantitativement à la large victoire de la coalition.

Mais force est de reconnaître que la trahison peut être balayé d’un revers de main si l’on tient compte de la réaction de Mor Seck, qui avance que Diomaye Faye n’a rien promis aux populations de Touba et Mbacké lors de son passage durant la campagne électorale contrairement à Amadou BA qui avait promis une fois élu de régler définitivement le problème de l’eau dans la capitale religieuse.

Mais au vu des résultats obtenus par Diomaye Faye, c’est une sorte de vote sanction contre Macky SALL et son régime qui malgré tout à fait beaucoup de réalisations dans le département de Mbacké et particulièrement à Mbacké où son gouvernement a injecté plus de 23 milliards pour régler la lancinante question de l’eau et la finition du stade.

Du côté de Touba, un programme d’assainissement de plusieurs milliards, la construction d’un hôpital de niveau 3 et d’autres réalisations ont été effectuées. Malgré tout cela, les populations sont sorties massivement pour sanctionner le candidat Amadou Ba.

Si un proche de Ousmane Sonko en l’occurrence le Député Cheikh Thioro Mbacké soutient que le ministre des Finances est un natif de Touba, d’autres personnes soutiennent le contraire car il n’est pas connu de la scène politique et n’a réalisé aucune activité ni action allant dans ce sens.

En tout état de cause, la déception et le regret semblent être les sentiments les mieux partagés chez les mbackois et ils comptent apporter la réplique à la mesure de l’acte posé par les nouveaux tenants du pouvoir qui pour eux ont tout bonnement trahi.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn