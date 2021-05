Grâce Mugabé doit déterrer son mari pour…enterrement indigne

Accusée d’avoir enterré indignement Robert Mugabe, l’ancienne Première dame fait face au tribunal

Un chef zimbabwéen a cité l’ancienne Première dame Grace Mugabe à comparaître devant un tribunal de village. Elle est accusée d’avoir enterré indignement l’ancien président Robert Mugabe.

Le chef Zvimba demande à Grace d’exhumer le corps de son mari pour le réenterrer près de la tombe de sa mère.

Dans une lettre datée du 29 avril 2021, le chef Zvimba a ordonné à Grace de se présenter au tribunal du village jeudi prochain, à 9h30, au Gonzo Guzha Hall de Murombedzi Growth Point.

« Vous êtes accusée d’avoir enterré le défunt Robert Gabriel Mugabe dans sa propriété. C’est du jamais vu dans la région du chef Zvimba. Vous êtes également accusée d’avoir abandonné les biens de Robert Gabriel Mugabe qui se trouvent dans tout le pays », a déclaré le chef.

« Tous les biens de Robert Gabriel Mugabe sont censés être conservés dans sa propriété et gérés conformément à nos traditions. Je veux que vous enterriez à nouveau le défunt président conformément à nos traditions et à Zvimba, à l’endroit désigné par la famille et sa défunte mère. Les charges qui vous incombent sont passibles d’une amende de cinq bovins et d’une chèvre. »

Le chef traditionnel a en outre indiqué à Mme Grace qu’elle était autorisée à faire venir des témoins.

« Nous allons poursuivre l’affaire et rendre une décision appropriée si vous ne vous présentez pas au tribunal du village sans en demander la permission. »

Il a été demandé à Grace de fixer une date avec les autorités compétentes si elle ne pourra pas se présenter au tribunal du village la semaine prochaine.