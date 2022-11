Grève des travailleurs…Le ministre Mamadou Talla promet des solutions

Le ministre des Collectivités Territoriales, Mamadou Talla promet une solution aux doléances de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités Territoriales du Sénégal qui est en grève depuis un bon moment. Interpellé sur le mouvement d’humeur des travailleurs hier, en marge de la réunion du comité de pilotage du projet de développement économique de la Casamance (Pdec), il indique avoir hérité de cette question assez complexe, mais il est en train d’y travailler avec l’intersyndicale.

A l’en croire, la question est complexe parce que tout simplement qu’il s’agit de travailleurs qui font un excellent travail dans la santé et l’éducation mais qui sont recrutés par les maires, rapporte L’As. Et selon la loi, précise-t-il, quand il y a augmentation de salaires dans la Fonction publique, les agents des Collectivités Locales doivent en bénéficier. Seulement, la difficulté est de savoir combien sont-ils et quelles sont les catégories et l’ensemble des échelons.

A cet effet, d’après le ministre des Collectivités Locales, un comité est mis en place avec les agents et d’ici un mois le problème du champ d’application sera réglé.