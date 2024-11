Grève illimitée des Docteurs en spécialisation

Les docteurs en spécialisation (DES) sont plus que jamais déterminés dans leur combat pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Dans un communiqué, ils dénoncent l’indifférence des autorités par rapport à cette revendication. Par conséquent, ils ont décrété une grève totale (arrêt de toutes les activités hospitalières) illimitée à compter du lundi 11 novembre 2024.

Ces blouses blanches précisent que ce mot d’ordre de grève totale illimitée est l’expression de leur détermination à se mobiliser et à se sacrifier pour obtenir justice et dignité. Le COMES souligne d’ailleurs qu’il fera face à toute forme d’intimidation de quelque bord que ce soit et n’hésitera pas à adopter des mesures de lutte qu’il jugera nécessaire pour la défense de ses membres.