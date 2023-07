Les travailleurs des minibus « Tata » et les propriétaires des véhicules sont à couteaux tirés. Le personnel qui est toujours en grève, refuse de reprendre le travail tan que la hausse de salaire demandée n’est pas satisfaite. Leurs négociations de ce jeudi n’ont rien donné.

«On lance un appel à tous les travailleurs de l’Aftu. Nous leur demandons de poursuivre le mot d’ordre de grève jusqu’à nouvel ordre», a déclaré Diakhou Fall, le porte-parole des travailleurs qui réclament des contrats et une augmentation conséquente des salaires. Ils ne comptent pas reprendre leur travail avant 10 jours, s’ils n’obtiennent pas gain de cause.

De son côté, la Direction de l’Aftu annonce que les bus vont circuler ce vendredi, informe Igfm. «Nous leur avons dit que l’Etat a déjà augmenté les salaires de 8% et on commencera à les payer. Mais eux ils demandent une augmentation de 50%. C’est du jamais vu. La décision de l’Aftu, c’est de travailler demain pour régler le problème des sénégalais et reprendre le trafic. Ils veulent saboter et on ne sait pas ce qui est derrière», peste Djiby Ndiaye, responsable de l’Aftu.