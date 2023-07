Tricherie au BAC : « il est inacceptable de stigmatiser tout un groupe »

Tricherie dans l’école sénégalaise : La vérité derrière les amalgames injustes d’un professeur de philosophie

Cher Professeur de philosophie,

Je tiens tout d’abord à vous exprimer mes réserves quant aux amalgames que vous avez formulés dans votre analyse. Il est essentiel de se garder de tout jugement généralisé envers une localité spécifique, car cela risque de créer des préjugés injustes envers l’ensemble de sa population. La tricherie est un problème complexe et multifactoriel qui ne peut être attribué uniquement à un lieu donné.

Nous devons plutôt chercher à comprendre les différents facteurs sociaux, culturels et éducatifs qui contribuent à ce phénomène à l’échelle nationale. Une approche nuancée et éclairée est nécessaire pour préserver l’intégrité de notre système éducatif et promouvoir des valeurs d’équité et de respect envers chaque individu.

Je partage entièrement votre opinion sur le fait que la tricherie ne doit pas être tolérée et qu’il est essentiel de prendre des mesures pour y mettre fin. Néanmoins, je considère qu’il est inacceptable de stigmatiser tout un groupe de personnes pour les actes de quelques individus. Ce genre de généralisation n’est pas seulement injuste, mais il peut aussi alimenter des préjugés et des stéréotypes préjudiciables.

En réalité, la tricherie peut être le résultat de diverses influences telles que la pression sociale pour réussir, les méthodes d’enseignement inadéquates, le manque de sensibilisation à l’éthique académique et même les inégalités économiques. Plutôt que de blâmer une seule localité, il est essentiel d’adopter une approche holistique en analysant ces différents facteurs et en travaillant collectivement pour trouver des solutions équitables et durables.

En rejetant les généralisations et en embrassant une approche plus nuancée, nous pourrons mieux comprendre les causes sous-jacentes de la tricherie et mettre en place des mesures préventives et pédagogiques pour créer un environnement éducatif plus intègre et équitable pour tous les étudiants, indépendamment de leur origine géographique.

Dans votre rôle de professeur de philosophie, je m’attendrais à ce que vous adoptiez une approche plus nuancée et éclairée envers ce type de situation. La philosophie nous enseigne à considérer les nuances, à examiner les faits avec rigueur, et à éviter les jugements hâtifs. Je suis convaincu qu’il y a des philosophes renommés qui ont traité de la question de la généralisation abusive.

Par exemple, le philosophe français Blaise Pascal a abordé le concept de la « suspension du jugement » dans ses Pensées, nous incitant à éviter de porter des conclusions hâtives sans une réelle compréhension de la situation. De même, le philosophe grec Socrate, célèbre pour sa méthode d’interrogation, nous rappelle l’importance d’examiner attentivement les faits avant de formuler des jugements.

Ces philosophes nous encouragent à embrasser une attitude réflexive et prudente, en gardant toujours à l’esprit la diversité et l’unicité de chaque individu, et en évitant les généralisations simplistes qui pourraient engendrer des préjugés injustes.

En ce qui concerne votre implication dans la lutte contre la tricherie, je vous félicite d’avoir assumé vos responsabilités en tant que président du jury 1474. Cependant, je suis préoccupé par le fait que vous ayez cherché à vous familiariser avec les candidats et candidates dès l’entame de votre mission. Bien que votre intention soit d’établir un climat de confiance, cela peut également créer des situations où vous pourriez être influencé par des « facteurs sociaux et culturels », comme vous l’avez vous-même mentionné.

Si nous voulons réellement endiguer la tricherie et garantir l’intégrité de notre système éducatif, il est impératif de maintenir une distance professionnelle avec les candidats et de veiller à ce que les règles soient appliquées de manière impartiale et rigoureuse. Cela permettra de réduire les risques de pression socioculturelle et de favoritisme.

Par ailleurs, ne serait-il pas plus judicieux de rappeler que les surveillants d’examen ont une responsabilité professionnelle cruciale dans la préservation de l’intégrité des épreuves, plutôt que de chercher des excuses pour leur comportement, en reconnaissant que votre affirmation selon laquelle ils subissent une « pression socioculturelle » à Kanel pourrait potentiellement les déresponsabiliser ? En défendant fermement l’importance de considérer chaque personne dans sa singularité, nous pouvons éviter les préjugés et les amalgames injustes qui pourraient découler de généralisations hâtives.

En encourageant une réflexion approfondie sur les enjeux de la tricherie, nous nous engageons dans une démarche constructive pour comprendre les causes sous-jacentes et mettre en place des solutions équitables et durables.

En tant que professeur de philosophie, vous avez le pouvoir d’influencer positivement la façon dont nous abordons ce problème complexe. En privilégiant une approche plus réfléchie et nuancée, vous contribuerez à préserver l’intégrité de notre système éducatif et à promouvoir des valeurs essentielles d’équité, de respect et de responsabilité professionnelle.

Dans cet esprit, je vous exhorte à reconsidérer vos affirmations généralisantes et à adopter une approche plus éclairée dans vos propos. Ensemble, nous pouvons construire un environnement éducatif où chaque individu est reconnu et respecté dans sa diversité, et où la lutte contre la tricherie se fait de manière juste et équitable.

Je vous remercie, cher professeur, de prendre en compte ces réflexions et je reste convaincu que nous pouvons tous travailler ensemble pour préserver l’intégrité de notre système éducatif et promouvoir des valeurs fondamentales de respect et de compréhension.

Philosophiquement et solidairement vôtre dans la lutte contre la tricherie dans l’école sénégalaise,

Adama Diop*

*Je m’appelle Adama Diop, et je suis natif du village d’Agnam-Goly, dans la région de Matam.