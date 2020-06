Grogne à l’APR contre l’ouverture du Chef de l’Etat : Macky Sall va sortir le gros bâton

Pour marquer son ouverture et mieux préparer la période post-covid-19 qui s’annonce difficile, le Président de la République Macky Sall a procédé aux nominations de Moussa Sy et d’Abdou Fall aux postes respectivement de Président du Conseil d’administration du Port autonome de Dakar (PAD) et de l’Agence de promotion des investissements privés intérieurs et extérieurs du Sénégal (APIX). Des nominations qui annoncent la couleur de la composition du futur gouvernement de majorité présidentielle élargie qu’il compte mettre sur pied.

Evidemment, cet esprit d’ouverture du Chef de l’Etat n’est pas partagé dans son propre camp, notamment au niveau de l’Alliance pour la République (APR). A l’APR, ça tonne de partout contre la décision du Chef de l’Etat de procéder aux nominations de Moussa Sy et d’Abdou Fall. Des réactions de désapprobation que le Chef de l’Etat Macky Sall ne tolère guère, d’autant qu’elles remettent en cause, son autorité.

Selon certaines confidences, vis-à-vis de toutes ces réactions de désapprobation, le Président de la République Macky Sall se prépare à sortir le gros bâton. Ce qui veut dire que le gros bâton risque de s’abattre sur tous ceux qui contestent les décisions du Chef de l’Etat, au sein de l’APR. Le directeur général de la Maison de la presse, Bara Ndiaye a été même chargé d’établir la liste de tous les râleurs de l’APR que le Chef de l’Etat va se charger de sanctionner.

C’est dire que dans les prochains jours, il risque de chauffer dans les rangs de l’APR contre ceux qui s’opposent à la volonté d’ouverture du Chef de l’Etat Macky Sall. Ce dernier face à la crise liée à la propagation de la covid-19, et pour mieux répondre à certains défis que le Sénégal sera confronté, a décidé de s’ouvrir à d’autres forces vives de la nation.

La rédaction de Xibaaru